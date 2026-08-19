Aseguran más de 5.8 millones de cigarros en el AICM

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), localizaron en cuatro embarques procedentes de Asia que tenían como destino final la Ciudad de México, con 5 millones 808 mil cigarros.

Aseguran millones de cigarros, participa binomio canino Especial

Durante la revisión, personal de la Aduana del AICM, en coordinación con elementos de la y autoridades integrantes del Gabinete de Seguridad, detectó aproximadamente 5 millones 808 mil cigarros distribuidos en 484 cajas.

El producto era transportado sobre 24 pallets y registró un peso aproximado de 8 mil 525 kilogramos. De acuerdo con la información disponible, los cuatro cargamentos tenían como puntos de origen Singapur y Sri Lanka.

Aseguran millones de cigarros.

La documentación presentada para su traslado correspondía a cuatro guías aéreas y señalaba a diferentes empresas vendedoras e importadoras relacionadas con los embarques.

La intervención se realizó como parte de los mecanismos de control implementados en operaciones de comercio exterior, que incluyen análisis de inteligencia aduanera, evaluación de riesgos y utilización de equipos tecnológicos para efectuar inspecciones no intrusivas.

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Estas herramientas permiten identificar cargamentos que presentan inconsistencias o indicadores de riesgo antes de que la mercancía abandone las instalaciones fiscales.

Tras la inspección y el conteo de los productos, las autoridades ordenaron el aseguramiento precautorio de los millones de cigarros.

El cargamento permanece bajo resguardo dentro del recinto fiscalizado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras las autoridades competentes realizan las diligencias correspondientes para determinar su procedencia, legalidad y situación jurídica.