Día de las Madres 2026: 10 experiencias originales para consentir a mamá en CDMX

Este Día de las Madres no sólo regales perfumes; en la capital, la mejor forma de consentir a mamá es a través de experiencias inolvidables. Te presentamos 10 ideas fuera de lo común que transformarán su día en un recuerdo memorable.

Day pass: descanso sin salir de la ciudad

Una de las tendencias favoritas es el day pass, ideal para regalar una pausa de descanso sin salir de la ciudad.

Hoteles como Hotel Carlota, Círculo Mexicano, Downtown Mexico, Marquis Reforma y Sofitel Mexico City Reforma ofrecen acceso por unas horas a alberca, sauna, jacuzzi, camastros o hidroterapia, en algunos casos con consumos incluidos.

Día de las Madres en CDMX circulomexicano

Los precios van desde los mil 200 hasta los mil 920 pesos y conviene reservar con anticipación, ya que varios espacios operan sujetos a disponibilidad. Es un detalle perfecto si lo que buscas es regalarle una tarde de desconexión total.

Spa day para relajarse y olvidarse del estrés

Si la idea es consentirla más a fondo, un spa day puede ser la mejor opción.

En lugares como Manthra Spa, con sedes en zonas como Del Valle y Coyoacán, existen paquetes completos que combinan masaje descontracturante, facial, exfoliación de espalda, tratamiento de pies y masaje craneofacial.

La experiencia puede disfrutarse de forma individual o en pareja, con opciones que rondan los 3 mil 299 pesos por persona o 6 mil 499 pesos en pareja, ideales para una cita entre mamá e hija.

Tarot, numerología y carta astral

Para las mamás curiosas o espirituales, una lectura de tarot puede convertirse en una experiencia divertida y diferente.

En Cafetería Libertad, ubicada en Insurgentes Sur 403, la tarotista Abril ofrece sesiones con enfoque terapéutico.

Las lecturas duran aproximadamente una hora, tienen un costo de 500 pesos y requieren reservación previa mediante Instagram.

Otra alternativa introspectiva es explorar la numerología. En espacios como Centro Sana, en el Centro Histórico, se imparten consultas y experiencias relacionadas con esta disciplina que conecta números, personalidad y energía.

En la misma línea, regalar una carta astral también puede ser una opción significativa para quienes disfrutan las terapias alternativas y las herramientas de autoconocimiento.

Cambio de imagen y colorimetría

Si lo que se busca es renovar el estilo, un cambio de imagen puede ser uno de los regalos más prácticos y emotivos.

No se trata solamente de un corte de cabello o maquillaje, sino de ayudar a mamá a reconectar con su imagen desde una nueva perspectiva.

Para complementar la experiencia, un estudio de colorimetría en lugares especializados como The Style Institute puede ser una excelente idea.

Ahí se analizan los tonos que favorecen más a cada persona y se entrega una guía útil para elegir ropa, maquillaje, accesorios e incluso el color de cabello ideal.

Día de las Madres en CDMX Thestyleinstituteoficial

Además de transformar el guardarropa, este tipo de experiencias también ayudan a fortalecer la seguridad personal.

Cerámica y pintura para las mamás creativas

Para las mamás más creativas, los talleres de cerámica se han convertido en una de las actividades favoritas de la ciudad.

Sakura Taller es uno de los espacios más reconocidos para pintar y moldear piezas, y durante esta temporada ofrece actividades especiales como Ceramics W/ Mom Brunch, Drink y Barro y Brunch y Barro.

Los precios rondan los mil pesos por persona e incluyen materiales, clase de cerámica, alimentos y bebidas.

Es el tipo de experiencia que termina convertida en anécdota, fotografía y recuerdo para toda la vida.

Día de las Madres en CDMX Sakura taller

En la misma línea artística, un taller de pintura con arteterapia puede ser un regalo profundamente significativo.

Más allá de aprender técnica, se trata de expresar emociones, liberar estrés y conectar con uno mismo a través del arte.

Las sesiones impartidas por profesionales como Javier Fuentes permiten trabajar emociones desde un espacio seguro y sin necesidad de experiencia previa.

Clases de pasta para compartir en familia

Y si mamá disfruta más de la cocina que de los pinceles, una clase de pasta puede convertirse en el plan ideal.

En Travertino Pasta Bar, las famosas Pasta Nights permiten aprender a amasar, estirar y cortar pasta fresca para después disfrutarla acompañada de vino, ensalada y tiramisú.

La experiencia se realiza los miércoles y sábados, con un costo aproximado de mil 250 pesos por persona.

Travertino Pasta Bar Travertino Pasta Bar

Además de aprender cocina italiana, el encanto está en compartir el momento: cocinar, conversar y brindar juntas en una fecha tan especial como el Día de las Madres.