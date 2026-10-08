Buscaba cambiar ladridos por oro: mujer exigió 3 anillos para devolver a un chihuahua

Lo que parecía una jornada habitual de labores domésticas terminó en un insólito caso de presunto secuestro de una mascota, luego de que una mujer identificada como Andrea Zamora se llevara un perro chihuahua de la casa donde trabajaba y presuntamente exigiera tres anillos de oro para devolverlo.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Carlos Jiménez, la mujer habría tomado al pequeño can de su patrona y lo trasladó a su domicilio, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, donde presuntamente lo mantuvo mientras negociaba su liberación.

Al percatarse de lo ocurrido, la dueña del animal logró ubicar a Andrea Zamora y le solicitó que le devolviera a su mascota. Sin embargo, la mujer presuntamente condicionó la entrega del chihuahua a cambio de tres anillos de oro, convirtiendo el reencuentro con el perrito en una negociación con exigencia de joyas.

La entrega no salió como esperaba

Cuando se llevaba a cabo el intercambio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México intervinieron y detuvieron a la mujer.

Tras su arresto, Andrea Zamora fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se determinará su situación jurídica y se deslindarán las responsabilidades correspondientes.