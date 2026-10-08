Brugada exige a gabinete garantizar buen uso y transparencia de recursos públicos

Con motivo de la apertura de auditorías integrales a los recursos del gasto federalizado de la Cuenta Pública 2025 para las alcaldías, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó la importancia de la fiscalización como un pilar fundamental para garantizar el derecho humano a una buena administración pública y consolidar un gobierno transparente.

Durante el evento protocolario, realizado en colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), la mandataria dijo que la capital cuenta con un presupuesto de aproximadamente 152 mil millones de pesos, entre participaciones y aportaciones federales, destacó que se mantiene un equilibrio financiero al generar una parte muy significativa de sus propios ingresos.

Brugada Molina enfatizó el compromiso de su administración con una política de cero tolerancia a la corrupción y al desvío de recursos públicos. Al respecto, enfatizó que cada peso recibido de la federación y de los impuestos ciudadanos debe traducirse en obras y bienestar social.

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Asimismo, recordó la reciente firma de un Decálogo de Ética, Honestidad y Cero Corrupción por parte de su gabinete y personal de confianza, bajo premisas donde "el presupuesto es sagrado, el poder es para servir y la transparencia es absoluta".

La jefa de Gobierno reconoció el rigor técnico y la labor institucional de los órganos fiscalizadores, puntualizó que el ejercicio externo e independiente fortalece a las administraciones públicas en lugar de debilitarlas.

En el evento estuvieron presentes el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios; el auditor superior de la Ciudad de México, Edwin Meráz Ángeles; así como los diputados federales y locales Javier Herrera Borunda y Gerardo Villanueva Albarrán, quienes coincidieron en la necesidad de modernizar el marco normativo y homologar los sistemas de fiscalización y rendición de cuentas.