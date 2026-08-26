‘Bruno’ vuelve a casa: hombre lo devuelve y se retira en el mismo auto del robo, ahora sin placas

Después de dos días de angustia, búsqueda y una intensa campaña de difusión en redes sociales, Bruno, un perro pomerania de dos años, regresó con su familia luego de haber sido sustraído en calles de la colonia Río Blanco, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La tarde del martes 25 de agosto, Perla, propietaria del can, confirmó que el perro estaba sano y a salvo, luego de recibir una llamada de un hombre que se puso en contacto con ella para acordar un punto de encuentro y devolverle a su mascota.

La información fue difundida después de que el caso generara una amplia reacción en redes sociales, quienes coadyuvaron para que esta historia tuviera un final feliz con el regreso del can.

La joven explicó a medios locales que su mascota es un perro muy consentido y que forma parte de una familia en la que hay otros tres animales de la misma raza que él. La angustia, comentó quedó expuesta durante las horas posteriores al robopues detalló que prácticamente no podía dormir por la preocupación de no saber dónde estaba Bruno y en qué condiciones se encontraba.

Además del apoyo de las plataformas digitales y de vecinos, Perla acudió con su familia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para presentar una denuncia por la sustracción del animal.

Cabe mencionar que el caso ocurrió el domingo 23 de agosto, donde por medio de imágenes de las cámaras de seguridad difundidas públicamente, se pudo ver como Bruno se encontraba en la entrada de un establecimiento cuando una mujer y una menor de edad se le acercaron.

En la grabación se observa cómo la menor llama y acaricia al perro para ganarse su confianza. Después, la mujer lo carga y ambas corren hacia un automóvil sedán blanco, en el que finalmente abandonan el lugar con la mascota.

¿Quién devolvió a Bruno?

De acuerdo con el relato de Perla, un hombre se comunicó con ella y le pidió encontrarse personalmente para devolverle a Bruno. El sujeto llegó con el perro y finalmente lo entregó a su familia.

Hasta el momento, no se ha revelado públicamente la identidad de este hombre ni existe información confirmada que permita establecer que él haya participado directamente en la sustracción del lomito.

Un dato que llamó la atención de la familia es que el vehículo en el que el hombre se retiró era el mismo automóvil utilizado durante el robo, aunque en esta ocasión circulaba sin placas.

Por ello, la devolución de Bruno no significa necesariamente que el caso haya quedado esclarecido: la identidad de quienes se llevaron al perro y las circunstancias que llevaron a su devolución permanecen como elementos pendientes de investigación.