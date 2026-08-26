Capitalinos quieren más espacio: Casas ganan a departamentos

Una casa con tres habitaciones es lo que más buscan los capitalinos, de acuerdo con un análisis de la plataforma Inmuebles24.

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Un recuento de las preferencias de búsqueda de los usuarios de la plataforma en la Ciudad de México durante los últimos tres meses dio como resultado que el 42 por ciento busca casas, 40 por ciento departamentos y 10 por ciento terrenos.

Además, 4 por ciento busca casa en condominio, 1 por ciento oficinas y 3 por ciento otro tipo de propiedades como casas dúplex, condominios horizontales, villas, naves industriales, entre otros.

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“El hogar es el espacio en donde inicia y termina el día de muchas personas, por lo que es uno de los factores más importantes para el bienestar humano”, consideró.

También el 42 por ciento de los usuarios busca tres recámaras, 33 por ciento dos, 10 por ciento una, otros 10 por ciento cuatro y 5 por ciento cinco o más habitaciones.

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“Contar con espacios donde los miembros de la familia se encuentren cómodos implica tener espacios privados”, consideró la plataforma en un comunicado.

Otros filtros de búsqueda importantes para los capitalinos fueron el tipo de transacción, el costo de renta o precio de propiedad.

“En los últimos tres meses el filtro más usado tiene que ver con el tipo de operación que quieren realizar (compra o renta), le sigue en nivel de importancia el valor de la propiedad, ya sea en costo de renta mensual o precio total de la propiedad en el caso de compra”, indicó.