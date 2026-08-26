En 15 días de operativos contra extorsión en CDMX, van tres detenidos

A 15 días de la implementación del operativo “Mercado Seguro” en la zona de La Merced, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México han realizado tres remisiones relacionadas con delitos de alto impacto, entre ellas una por extorsión, informó el policía segundo Iván Jiménez de la Cruz, indicativo “Congreso Ganador”.

El operativo “Mercado Seguro” en la zona de La Merced Iván Mejía

De acuerdo con el elemento, el operativo cuenta diariamente con un estado de fuerza de 150 agentes, pertenecientes a personal de proximidad y de la Policía Metropolitana, quienes son desplegados en los mercados y sus inmediaciones.

“Este dispositivo se denomina Mercado Seguro”, explicó Jiménez de la Cruz, quien señaló que las acciones incluyen recorridos a pie en la periferia de los centros de abasto y una presencia policial permanente para generar mayor confianza entre comerciantes y visitantes.

El operativo “Mercado Seguro” en la zona de La Merced Iván Mejía

El policía señaló que una de las principales demandas detectadas durante los recorridos es precisamente la presencia de los uniformados, debido a que comerciantes y ciudadanos buscan sentirse más seguros.

Como parte de las labores de proximidad, indicó que se han realizado alrededor de 600 códigos de visitas domiciliarias, además de recorridos y acciones de vinculación con la ciudadanía.

La extorsión representa una de las principales preocupaciones entre los comerciantes de esta zona, particularmente entre locatarios y vendedores ambulantes, algunos de los cuales han señalado que las amenazas y cobros ilícitos los han obligado a considerar el cierre de sus negocios.

Ante esta situación, el policía pidió a las víctimas o personas que tengan información acercarse directamente con los mandos policiales desplegados en la zona.

“Contamos con seis mandos de la zona norte y también con seis mandos de la Policía Metropolitana. Con ellos se pueden acercar para solicitar alguna atención”, explicó.

Desde el inicio del operativo, el pasado 14 de agosto, las autoridades han concretado tres remisiones, de acuerdo con el entrevistado.

Una de ellas está relacionada con extorsión, otra con posesión de sustancias prohibidas y una más con robo de vehículo.

El agente precisó que la semana pasada se realizó una de las remisiones de alto impacto por el delito de extorsión.

Sin embargo, descartó que hasta el momento tengan identificado a un grupo delictivo que opere de manera permanente en la zona.

“No los hemos ubicado. Estamos en inteligencias. Si llegara a ser así, les daremos resultado”, señaló.

Además de las acciones contra la extorsión y otros delitos, la SSC prepara un dispositivo especial para la temporada de septiembre con el objetivo de inhibir la venta y manejo ilegal de pirotecnia.

Jiménez de la Cruz adelantó que se implementará el “Dispositivo Cometa”, mediante el cual se buscará reforzar la vigilancia y prevenir incidentes relacionados con la comercialización y uso de estos productos.

El operativo “Mercado Seguro” continuará activo hasta que el mando de la corporación determine su conclusión. Las acciones comienzan diariamente alrededor de las 6:00 de la mañana, momento en que los elementos se concentran para posteriormente desplazarse hacia los distintos puntos de vigilancia.

El dispositivo fue implementado por instrucción de la jefa de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Pablo Vázquez Camacho, con el objetivo de reforzar la seguridad en mercados públicos y combatir, entre otros delitos, la extorsión que afecta a comerciantes y locatarios.