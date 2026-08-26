CDMX aplica 4.4 millones de vacunas contra el sarampión

La Ciudad de México aplicó más de 4.4 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión de agosto de 2025 a julio de 2026 en el marco de la estrategia contra esta enfermedad.

Con ello, se alcanzó el 74 por ciento de avance de la vacunación de la población objetivo, así lo confirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina en la ceremonia de reconocimiento al personal que participó en la estrategia, donde aseguró que gracias a ellos se pudo controlar el brote de sarampión en la capital del país

Reconocen al personal que ayudó a controlar el brote de sarampión en la CDMX. Especial

“El sarampión está controlado en la ciudad, pero no vamos a bajar la guardia”, subrayó.

Asimismo, destacó que se logró una disminución del 99 por ciento en los casos registrados de sarampión, pero aseguró que se debe trabajar para llegar a cero. “En la Ciudad de México continuamos frenando el sarampión y lo hemos logrado hacer retroceder. Esto es lo más importante”, señaló.

De acuerdo con la OPS, éstos son algunos de los síntomas de la enfermedad. Abraham Cruz

Por otro lado, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadinen, Gasman Zylbermann reconoció a todas las dependencias y organismos que se sumaron a esta estrategia y participaron en la campaña de vacunación y reconocí el liderazgo de la jefa de gobierno para actuar de inmediato ante el riesgo de propagación.

Reconocen al personal que ayudó a controlar el brote de sarampión en la CDMX. Especial

“Enfrentamos uno de los retos de salud pública más importantes de los últimos años por el tamaño de la ciudad, sabíamos que teníamos que actuar de inmediato”, explicó.

Señaló que solo en 2026 se aplicaron más de tres millones de vacunas, destacó que en un solo día se pudieron aplicar más de 68 mil vacunas y que en esta campaña participaron más de 2,500 vacunadores y 500 personas de atención ciudadana.