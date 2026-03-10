Brugada vigilará que exista reparación del daño a víctimas de derrumbe

La jefa de Gobierno Clara Brugada expresó su solidaridad con las familias de los trabajadores que murieron tras el derrumbe de un edificio en proceso de demolición en la zona de San Antonio Abad, accidente que dejó tres personas fallecidas y un trabajador más lesionado.

“Quiero expresar mi profunda solidaridad con los trabajadores afectados por el derrumbe del edificio en demolición en San Antonio Abad”, declaró la mandataria capitalina al confirmar que, tras más de 20 horas de labores ininterrumpidas, concluyeron las acciones de búsqueda y localización de víctimas.

Se trata de tres hombres de 40, 33 y 30 años originarios de Veracruz, Estado de México e Hidalgo. Mientras que, un trabajador más, que logró ser rescatado tras el colapso, permanece en el Hospital Rubén Leñero, su estado de salud se reporta estable.

“Ya se encuentra fuera de peligro y entendemos que muy pronto podría ser dado de alta”, precisó.

Brugada añadió que su administración ya mantiene contacto con las familias de las víctimas, quienes para brindarles acompañamiento y apoyo institucional.

Foto: Especial

“Nuestro gobierno ya se encuentra en comunicación con las familias de las tres personas fallecidas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ya los contactó y se les está apoyando, incluso con un espacio cercano al lugar del rescate y hospedaje para que puedan descansar”, explicó.

Dueños fueron notificados en 2018

La mandataria capitalina informó que el inmueble era una propiedad privada que había sido catalogada como de alto riesgo tras el sismo de 2017 y cuya demolición fue notificada a los propietarios desde 2018.

“Se trataba de un edificio privado que resultó afectado por el sismo de 2017 y que debía ser demolido. Fue clasificado de alto riesgo y notificado desde 2018 a los particulares”, precisó.

Añadió que los trámites para la demolición se realizaron ante la Comisión para la Reconstrucción conforme al marco legal vigente, mientras que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina ya inició una investigación para esclarecer las causas del derrumbe.

Foto: Especial

“Los particulares iniciaron el proceso de demolición y en esas circunstancias y en ese contexto, sucedió lo de ayer. Los trámites promovidos ante la Comisión de Reconstrucción para la Demolición, se hicieron conforme a derecho y en pleno apego a las disposiciones legales vigentes. La Comisión de Reconstrucción, siguiendo el procedimiento establecido, notificó a la alcaldía lo procedente”, dijo.

Brugada Molina señaló que su gobierno estará vigilante de que se cumpla con la reparación integral del daño, se esclarezcan los hechos y que se deslinden responsabilidades.

“No puede haber impunidad”, afirmó.

Tras el colapso la alcaldía Cuauhtémoc y personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) colocaron sellos de suspensión en el inmueble mientras avanzan las investigaciones y los peritajes técnicos, precisó la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa.

*DRR*