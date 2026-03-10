Doble Hoy No Circula para este miércoles en CDMX y Edomex, ¿a quién le toca?

El programa Doble Hoy No Circula aplica este miércoles 11 de marzo del 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), luego de que se activó la tarde de este martes Contingencia Ambiental por Ozono.

Tras reportarse mala calidad del aire, la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió implementar la medida, con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes.

Doble Hoy No Circula para el miércoles 11 de marzo de 2026

Contingencia ambiental y doble hoy no circula en la capital del pais. Eduardo Jimenez Fernandez

Debido a la Fase 1 de Contingencia Ambiental, este miércoles 11 de marzo deben suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.

Unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

¿Quiénes están exentos?

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color rojo y terminación de placa diferente a 3 o 4.

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

¿A qué hora se levantan las restricciones vehiculares?

Las actualizaciones de la CAMe salen a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas, por lo que en el próximo horario podrían definir si se levanta o no la Contingencia en el Valle de México y con ello, el Doble Hoy No Circula.

No obstante, cabe recordar que si las condiciones del aire mejoran, la Comisión puede emitir un comunicado en cualquier horario por lo que hay que estar pendientes de las redes sociales o de la página oficial de la CAMe para saber si sigue o no.

Para más información del Programa y sus medidas se sugiere consultar:

CAMe: www.gob.mx/comisionambiental

CDMX: https://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php

EDOMEX: https://rama.edomex.gob.mx/

*mvg*