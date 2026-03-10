Derrumbe en San Antonio Abad: pedirán a alcaldías fortalecer supervisión en demoliciones

El Gobierno de la Ciudad de México solicitará a las 16 alcaldías de la Ciudad de México que “fortalezcan los mecanismos de supervisión y vigilancia de las demoliciones”, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Ello, tras la muerte de tres trabajadores durante el colapso de un inmueble en San Antonio Abad, colonia Tránsito, afectado por el sismo de 2017.

Vamos a solicitar a todas las alcaldías de la Ciudad de México que, de acuerdo con sus atribuciones, fortalezcan los mecanismos de supervisión y de vigilancia de las demoliciones”, dijo en conferencia de prensa este martes, donde informó que concluyeron las labores de rescate tras la recuperación de los cuerpos de tres trabajadores de la construcción que quedaron atrapados.

Brugada subrayó que la Comisión de Reconstrucción cumplió en tiempo y forma con la emisión de avisos y trámites de demolición del inmueble, los cuales fueron presentados a autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, entidad responsable de su correcta implementación, dijo.

Demolición en San Antonio Abad

El 2 de junio de 2018, el Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México notificó al titular registral del inmueble la necesidad de realizar los trabajos de demolición correspondientes, ante el riesgo estructural identificado.

Más de siete años después, en octubre de 2025, se informó a la alcaldía Cuauhtémoc de la aprobación de la demolición, facultándola para exigir a la empresa constructora la presentación de un programa de protección civil para llevar a cabo la demolición del inmueble y contar con un Director Responsable de Obra, entre otras disposiciones, acotó el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, al hacer una relatoría del proceso.

Acentuó que las alcaldías cuentan con capacidad para realizar visitas de verificación, requerir el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias, proteger a las edificaciones colindantes, salvaguardar la integridad de las personas y prevenir riesgos en el exterior, como marca la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo 32 y el Reglamento para las Construcciones del Distrito Federal.

En ese mismo sentido, lo reiteramos, tienen la facultad de ordenar la suspensión de trabajos cuando se identifiquen condiciones que puedan representar riesgos o estén fuera de la norma”, subrayó.

Señaló que son temas que “tiene claros la demarcación”.

Esto, al informar que el lunes, tras un recorrido por la zona siniestrada, se llevó a cabo una reunión con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y “se aclaró la responsabilidad tanto de la demarcación como de la Comisión de Reconstrucción”, recalcó.

Cuestionada respecto a si se investiga alguna responsabilidad en el caso, la jefa de Gobierno señaló que “es un tema que la Fiscalía tiene que analizar”.

Está muy claro ya lo que la ciudad hizo, la Secretaría de Vivienda, la Comisión de Reconstrucción (…) hubo tres personas muertas y la Fiscalía ya está investigando”, recalcó.

Empresa encargada de demolición ‘con experiencia’

El secretario de Vivienda aclaró que la empresa que estaba llevando a cabo la demolición se trata de “DEMEC”, que realiza demoliciones en la ciudad desde hace mucho tiempo y que tiene una trayectoria en ese terreno. Inti Muñoz dijo que “es probable que dicha empresa esté a cargo de otras demoliciones en la ciudad”.

Sin embargo, no precisó en qué tipo de inmueble o inmuebles.

Sobre si el gobierno actualmente tiene contratado a DEMEC para alguna demolición, pues habrá que revisar (…) Ha trabajado históricamente en muchísimas demoliciones; es una empresa grande, especializada, dedicada a ello. Pero sí es una empresa que incluso en algunas partes de los procesos, con algunos de sus técnicos participa. Lo ha hecho en las tareas de reconstrucción; lo hacen muchas obras privadas”, indicó.

En cuanto al estatus del edificio, fue clausurado este miércoles, una vez concluidas las labores de rescate. Myriam Urzúa señaló que, una vez concluidas las investigaciones por parte de la Fiscalía, “será necesario contar con un nuevo plan de demolición de lo que queda del lugar”.

Aseguró que al momento no hay riesgo de colapso del resto del inmueble que quedó en pie.

No, no hay riesgo de colapso en lo que se está haciendo. Prácticamente el edificio ya estaba demolido hasta el cuarto piso completamente; y desde el quinto, cuarto piso, fue donde cayeron las losas completas hacia abajo (…) Lo que queda es muy poco. Y tendrá que verse de nuevo un plan de demolición”, aseveró.

Para concluir, la jefa de Gobierno aseguró que su administración dará seguimiento a la investigación abierta en la Fiscalía y que se impulsará la reparación del daño a las víctimas y a sus familiares.

