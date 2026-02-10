Mercado de Jamaica, listo para venta de flores en Día de San Valentín

Rosas rojas, rosas, blancas, girasoles, orquídeas, claveles, tulipanes, margaritas y gerberas, son algunas de las flores preferidas para que los enamorados regalen en el Día de San Valentín.

En el marco de estos festejos, el Mercado de Jamaica de flores es uno de los sitios más concurridos para conseguirlas, debido a la calidad y los precios bajos en que se puede adquirir, desde una flor, un ramo y hasta arreglos florales de diferentes tamaños.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

“Tenemos arreglos desde 150 pesos al momento, de 250, 300, 400, 500 y hasta de mil 500 y dos mil quinientos, que es el arreglo ‘buchón grandote, con 200 rosas”, dijo Margarito Zúñiga Guevara, comerciante de flores en el Mercado de Jamaica.

Sin embargo, los precios se elevarán considerablemente, aumentarán entre 50 y hasta 100 por ciento, debido a la demanda de las flores en este acaramelado día, donde cupido hace de las suyas.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

“En esta semana ha subido, en enero estaba a 120, 100, 80, dependiendo el tipo de calidad de la flor. Ahora ya subió a los 300, este mes va a estar caro”, dijo Guillermo Medina Hernández, comerciante de flores del lugar.

Los locatarios del Mercado de Jamaica confían que las ventas tengan un repunte, con la celebración del día de los enamorados, por lo que invitan a los capitalinos y visitantes nacionales y extranjeros a recorrer los pasillos de este centro de abasto, inaugurado en 1957.

Los precios de los ramos de flores varían, pueden ir desde los 250 pesos hasta varios miles por los arreglo "buchones" Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

*DRR*