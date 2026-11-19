De enero a octubre de 2026, la atención psicológica brindada a hombres aumentó 38 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, con un promedio de mil 454 solicitudes mensuales, equivalente a 48 casos diarios, informó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

En el marco del Día Internacional del Hombre, el organismo detalló que, entre 2019 y octubre de este año, ha otorgado contención emocional a 86 mil 157 varones, cifra que representa el 28 por ciento del total histórico de este servicio.

El análisis del Consejo revela que los jóvenes concentran la mayor demanda de acompañamiento. El 43 por ciento de los usuarios tiene entre 18 y 30 años; el 19 por ciento corresponde a infantes y adolescentes; otro 19 por ciento se ubica entre los 31 y 40 años y 10 por ciento tiene entre 41 y 50 años.

Respecto a los principales motivos de consulta, encabezan la lista los problemas de pareja o rupturas, con el 17 por ciento; seguido de las dificultades en el manejo de emociones, con 10 por ciento y los conflictos familiares, con siete por ciento.

También destacan las adicciones, así como la violencia familiar y la ideación o tentativa suicida, ambas con cinco por ciento.

La institución reiteró que hablar de salud mental masculina exige cuestionar los estereotipos tradicionales que asocian la hombría con ocultar la vulnerabilidad.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de comunidades digitales que reproducen narrativas misóginas o radicales como algunos grupos incel, donde el aislamiento y el resentimiento profundizan el malestar emocional y pueden derivar en conductas violentas.