La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega del programa Desde la Cuna, que otorga mil 200 pesos bimestrales a niñas y niños de cero a casi cuatro años.

Durante el evento, el secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, informó que el padrón alcanza hoy 138 mil beneficiarios y cerrará 2026 con 177 mil menores atendidos.

Brugada Molina subrayó que la política pública se enfoca en los primeros mil días de vida por su impacto neurológico y nutricional.

Foto: Especial

"En esos primeros mil días, hay una conexión neuronal tremenda, que no se tiene en ninguna otra etapa de la vida", señaló la mandataria capitalina, al advertir que la desnutrición en este lapso puede resultar irreversible.

La mandataria anunció que a partir del próximo año los beneficiarios de Desde la Cuna recibirán también vales Mercomuna, que otorgan hasta tres mil pesos anuales para alimentos en mercados y comercios locales, con una línea especial para adquirir cunas y mobiliario en negocios pequeños y carpinterías.

Foto: Especial

Asimismo, destacó la creación constitucional del Sistema de Educación Inicial, con estancias gratuitas de 45 días a seis años, de 06:30 a 18:30 horas, para aliviar la carga de cuidados de las mujeres.

Yanes Rizo añadió que con este esquema las infancias capitalinas "llegan con su torta bajo el brazo".