Una mujer fue auxiliada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para llegar a un hospital, ya que dio a luz a bordo de un vehículo en calles de la alcaldía Azcapotzalco.

Efectivos de la Policía Auxiliar realizaban sus recorridos de seguridad en la colonia Pasteros, cuando al circular sobre la avenida Aquiles Serdán una persona solicitó su ayuda para llevar a su familiar de urgencia a un hospital, ya que acaba de dar a luz dentro de su auto.

Ante la emergencia, en estricto apego a los protocolos de actuación policial, los uniformados activaron los dispositivos sonoros y luminosos de la unidad para escoltar el vehículo en el que viajaban la madre, de 25 años de edad y su bebé, para facilitar su traslado entre el tránsito habitual de la zona”.

Efectivos de la Policía Auxiliar realizaban sus recorridos de seguridad en la colonia Pasteros cuando atendieron una solicitud de ayuda Foto: SSC

Gracias a la intervención de los efectivos, la mujer y el recién nacido arribaron al Hospital Infantil de Azcapotzalco, donde recibieron atención médica especializada.

Los efectivos de la SSC están capacitados para brindar apoyo y atención oportuna ante situaciones de emergencia, así como para actuar de manera coordinada con los servicios médicos, con el objetivo de salvaguardar la integridad y la vida de la ciudadanía”.

Durante este año, la policía capitalina ayudó a varias mujeres que entraron en labor de parto en la vía pública o que lo hicieron en casa, por lo que auxiliaron en su traslado a algún hospital.

El 1 de enero ayudaron a una mujer que entró en labor de parto y dio a luz al interior de un taxi, días después dos asistieron el parto de una joven de 19 años.

Los elementos de la SSC se dieron cuenta que el nacimiento ocurriría en cualquier momento Foto: SSC

En marzo, en la alcaldía Coyoacán policías capitalinos trasladaron a una compañera desde Coyoacán a un hospital en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En junio, brindaron apoyo de emergencia a una mujer en trabajo de parto, mientras que en julio ayudaron a una mujer que estaba en su vivienda y cuyo parto era inminente; en agosto, recibieron al bebé de una joven que era trasladada en una patrulla a un hospital.

A principios de septiembre, policías de Tránsito escoltaron y abrieron paso en la calzada Ignacio Zaragoza y Canal de Churubusco a un vehículo por aplicación en el que viajaba una mujer con nueve meses de embarazo para que llegara a tiempo a urgencias.

La mujer fue llevada al Hospital de Xoco Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

En la colonia San Miguel Chapultepec, policías asistieron a una mujer de 27 años cuyo automóvil falló camino al hospital y recibieron a la recién nacida a bordo de una patrulla, esto ocurrió a principios de septiembre.

Finalmente, el mes pasado, elementos de la SSC atendieron a una mujer que entró en labor de parto en su vivienda en la colonia Agrícola Oriental.