Brugada acusa a detractores de usar ajolotes para golpeteo político

La Jefa de Gobierno Clara Brugada acusó que detractores políticos denostaron y pretendieron utilizar el Mundial para desacreditar a su administración, usando desde el tema “de la pintura morada, los ajolotes, hasta la modernización de la Línea 2” del Metro.

“Primero se indignaron por la pintura morada; después le declararon la guerra a los ajolotes”, dijo en referencia a los reiterados cuestionamientos del uso del color morado en el mobiliario público, que a decir de la propia Brugada, fue utilizado como un símbolo que representa la lucha e identidad histórica de las mujeres.

Sin embargo, el 5 de junio en una conferencia de prensa, el secretario de Obras, Raúl Basulto, reconoció que hubo errores en los trabajos de balizamiento realizados en algunas vialidades primarias de la Ciudad de México.

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En un videomensaje en sus redes sociales, Basulto aseveró que una empresa contratista Imagen y Color S. de R.L. de C.V aplicó dicho color en diversas zonas, pero posteriormente tuvo que corregirlo para ajustarse a la normatividad vigente.

Este miércoles, Clara Brugada insistió en que el tema “de la pintura morada” y el uso de la figura del ajolote, como imagen no oficial del Mundial, formarían parte de una campaña en contra de su administración.

Luego apostaron a que no se celebraría el Mundial. Más tarde, se opusieron al Jardín Flotante para los peatones”, afirmó.

Agregó que el ataque “continúo con una narrativa contra la renovación de la Línea 2 del Metro”, para la que se destinaron un presupuesto histórico de más de dos mil 200 millones de pesos, la cual se prometió quedaría lista para antes del arranque del Mundial; sin embargo, algunas estaciones, como Bellas Artes e Hidalgo, se entregaron el 7 de julio.

Clara Brugada añadió que “la más reciente campaña, es la burda mentira contra las obras de drenaje”, en las que se señala un presunto desvío de tres mil 360 millones de pesos asignados a infraestructura para prevenir inundaciones, como aseguró el partido Movimiento Ciudadano, el lunes pasado.

La mandataria capitalina remarcó que todos estos señalamientos son infundados y tienen “interés político”.

Ningún interés político puede estar por encima de la verdad. La mentira no puede ser un arma de acción política. La mentira daña la democracia, deteriora la conversación pública y falta al respeto a la ciudadanía. No podemos normalizar la mentira ni aceptarla”, dijo.

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Asimismo, Brugada Molina destacó que el Mundial dejó a la Ciudad de México cinco grandes lecciones sociales, políticas y culturales; entre ellas que la ciudad de México se convirtió durante el encuentro deportivo internacional “en un oasis de libertad, de hospitalidad, de alegría y de democracia”.