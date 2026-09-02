Bomberos sofocan incendio en el centro de CDMX

Bomberos de la estación central de la Ciudad de México, actuaron de manera oportuna y evitaron que un incendio en un departamento ubicado en la colonia centro, se propagara.

El incidente se registró alrededor de las 6 de la mañana al interior de la unidad habitacional ubicada en la calle República de Costa Rica 134, lugar donde vecinos llamaron al 911 y solicitaron la intervención de los “vulcanos”, que, gracias a la cercanía del lugar, llegaron en un camión bomba y camionetas tipo pick up, en cuestión de minutos y controlaron la situación.

Así los bomberos Rodolfo Dorantes

Los bomberos colocaron una escalera para ingresar por el primer nivel, donde emanaba el humo, abrieron la ventana y comenzaron a arrojar agua a presión hacia la fuente de calor, por lo que lo sofocaron rápidamente.

Debido a que en el momento del incendio el lugar estaba deshabitado, no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales.