Bomberos sofocan incendio en el centro de CDMX
El incidente se registró al interior de una unidad habitacional ubicada en la calle República de Costa Rica 134.
Bomberos de la estación central de la Ciudad de México, actuaron de manera oportuna y evitaron que un incendio en un departamento ubicado en la colonia centro, se propagara.
El incidente se registró alrededor de las 6 de la mañana al interior de la unidad habitacional ubicada en la calle República de Costa Rica 134, lugar donde vecinos llamaron al 911 y solicitaron la intervención de los “vulcanos”, que, gracias a la cercanía del lugar, llegaron en un camión bomba y camionetas tipo pick up, en cuestión de minutos y controlaron la situación.
Los bomberos colocaron una escalera para ingresar por el primer nivel, donde emanaba el humo, abrieron la ventana y comenzaron a arrojar agua a presión hacia la fuente de calor, por lo que lo sofocaron rápidamente.
Debido a que en el momento del incendio el lugar estaba deshabitado, no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales.