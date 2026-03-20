Boleros estafadores en CDMX: comienzan a limpiar tu zapato sin permiso

Un video ha mostrado la forma en que estafan boleros en calles de la Ciudad de México (CDMX); el usuario que grabó advierte que esto es muy recurrente y cómo es el modus operandi que aplican, sobre todo, a turistas que visitan la capital del país.

En el clip que dura alrededor de minuto y medio, el usuario grabó la escena en donde un presunto bolero se acerca a un hombre y comienza a limpiarle su calzado, sin su permiso.

Boleros estafadores en CDMX

Boleros estafadores en CDMX. Especial

De acuerdo con la narración de la persona que captó las imágenes, el hombre estaba parado en la banqueta, cuando de pronto un sujeto se acercó a él y se agachó para proceder a limpiarle sus tenis.

“Cuando vengan a Ciudad de México no hagan estas dos cosas, miren, yo estaba en Reforma y alcancé a ver como a este turista, este señor le empezó a limpiar los tenis, y como que se los empezó a limpiar y le dijo, no, no, sabes qué, mejor vente de este lado”, se escucha decir al que graba.

En tanto, relata que el turista estaba desconcertado mientras que el supuesto bolero lo comenzó a llamar.

El turista le dice: ‘no así está bien’. ¿Qué iba a pasar aquí? Ese señor le iba a querer cobrar mínimo unos 300 a 500 pesos, le iba a decir que primero eran 50, pero que no, que eran 50 por lado porque le aplicó un producto y le iba a tratar de hacer una estafota”, dice.

En el clip se observa cómo el turista decidió irse ante la insistencia del hombre que trataba de convencerlo para limpiarle los zapatos, aunque este, no tenía un puesto establecido como algunos boleros lo tienen.

Nunca dejen que les boleen los zapatos o que se le acerque alguien para querer bolear sus zapatos, tenis o lo que traigan, no dejen que hagan eso porque los van a estafar”, enfatiza el usuario.

¿Cómo es la estafa?

Boleros estafadores en CDMX. Especial

Ante el video que ya circula en algunas cuentas, especialmente en X, antes Twitter, algunos han narrado cómo es la forma de operar, pues tienen conocidos o ellos mismos han caído en la estafa.

De acuerdo a lo relatado por usuarios, la estafa consiste en que, tal como se ve en el video, una persona, supuesto bolero, se acerca y sin permiso comienza a la limpiar tu calzado. En tanto te ofrece un producto ‘casi milagroso’ para que quede ‘reluciente’.

Si la persona accede, en un inicio no le dice cuánto le va a cobrar o le da una cifra mínima, pero a la hora del cobro, le indica que esa cantidad que dijo al inicio era solo por la parte de un zapato, por lo que la cuenta comienza a subir al desglosarle la suma.

Un cuate me dijo que le dijeron 140 y al final era 140 por cada zapato y 50 pesos por la parte de atrás de cada uno y así y luego llegan unos malencarados con el bolero a amedrentarte”, denunció un usuario.

Entre otros comentarios se lee:

No te dicen cuánto te van a cobrar y luego te quieren cobrar tres o cuatro veces más que un bolero con sillón. Se ponen agresivos.

Así es. A mi cuate le tumbaron 300 pesos.

Sí me ha pasado. Primero te dicen que son 50 o x monto y luego te suben 3 o 4 veces el precio.

A mí me lo hizo uno y justo mis zapatos eran nuevos, porque me los compré en diciembre y eso pasó en enero, le dije que no, le expliqué que eran nuevos, le aplicó un producto, lo dejé que terminara y me cobraba por el segundo. Le dije que no gracias y todavía me la mentó.

A mí ya me pasó. Me ofrecieron limpiar mis tenis por 50 y cuando termino me cobró 180, le dije que llamaría a un policía y arreglamos que quedara en 100. Se los dije ya por no perder tiempo.

*mvg*