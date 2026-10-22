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Dos millones de personas en CDMX habitan en viviendas rentadas

En algunas zonas de la capital los aumentos de las rentas van del 100 al 200%, por lo que cientos de familias han sido expulsadas a la zona conurbada

Por: Marco Nájera

CIUDAD DE MÉXICO, 19ENERO2026.- La colonia Condesa se ha convertido en una de las zonas más impactadas por la gentrificación; al recorrer sus calles se observa una creciente presencia de personas extranjeras.FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM
En la Ciudad de México más de 153 mil familias viven en una vivienda arrendada o prestadaGoto: Camila Ayala | Cuartoscuro

En la Ciudad de México hay más de dos millones de personas que viven en una vivienda rentada, así lo afirmó el secretario de Vivienda de la capital, Inti Muñoz, durante la conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, en la que se abordó la iniciativa presentada por su administración en materia de vivienda asequible y rentas justas.

El funcionario capitalino detalló que las rentas van de entre 16 mil y 24 mil pesos al mes. Además, explicó que más de 153 mil familias viven en una vivienda arrendada o prestada.

CIUDAD DE MÉXICO, 15FEBRERO2026.- Vecinos del Edificio Isabel de Tacubaya, ubicado en avenida Revolución 119-121, se manifestaron colocando mantas en la fachada del inmueble con las leyendas; ¡No a la gentrificación! y ¡No al desalojo!, como parte de su denuncia de que la Fundación Mier y Pesado, quien se acredita como apoderada del edifico esta subiendo indiscriminadamente las rentas, de tal forma que los inquilinos que han vivido por muchos años en este sitio no las pueden costear. Señalaron que se trata de un plan para construir departamentos más pequeños con rentas altas, pensadas para extranjeros o personas con un alto nivel adquisitivo, desplazando de esta forma a personas que tienen décadas habitándolo. Algunos de los inquilinos que han sido afectados por el alza de las rentas pidieron la intervención del gobierno local para evitar lo que se trata a todas luces de un desalojo disfrazado. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

Ese proceso de aumento de rentas comenzó a tener lugar en esta ciudad hace, aproximadamente, 11 años y desde entonces ha implicado un aumento generalizado en la ciudad”, precisó

Detalló que en algunas zonas de la capital los aumentos van del 100 al 200 por ciento, lo que ha ocasionado la expulsión de cientos de familias a diferentes zonas conurbadas de la urbe capitalina.

Asimismo, Pablo Yanes Riso, titular de la Secretaría del Bienestar de la Ciudad de México, explicó que este fenómeno afecta más a las personas menores de 40 años, quienes son el sector de la población que representa el mayor número de personas que rentan en la Ciudad de México.

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