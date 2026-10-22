Dos millones de personas en CDMX habitan en viviendas rentadas

En la Ciudad de México hay más de dos millones de personas que viven en una vivienda rentada, así lo afirmó el secretario de Vivienda de la capital, Inti Muñoz, durante la conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, en la que se abordó la iniciativa presentada por su administración en materia de vivienda asequible y rentas justas.

El funcionario capitalino detalló que las rentas van de entre 16 mil y 24 mil pesos al mes. Además, explicó que más de 153 mil familias viven en una vivienda arrendada o prestada.

Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

Ese proceso de aumento de rentas comenzó a tener lugar en esta ciudad hace, aproximadamente, 11 años y desde entonces ha implicado un aumento generalizado en la ciudad”, precisó

Detalló que en algunas zonas de la capital los aumentos van del 100 al 200 por ciento, lo que ha ocasionado la expulsión de cientos de familias a diferentes zonas conurbadas de la urbe capitalina.

Asimismo, Pablo Yanes Riso, titular de la Secretaría del Bienestar de la Ciudad de México, explicó que este fenómeno afecta más a las personas menores de 40 años, quienes son el sector de la población que representa el mayor número de personas que rentan en la Ciudad de México.