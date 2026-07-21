Elevarían a rango constitucional derecho al bienestar emocional en CDMX

Durante el ciclo escolar 2025-2025, autoridades capitalinas detectaron y atendieron 147 casos de riesgo suicida entre estudiantes de nivel medio superior. Ante este escenario, el gobierno de la Ciudad de México buscará elevar a rango constitucional el derecho al bienestar emocional.

Así lo adelantó, la jefa de Gobierno Clara Brugada, al anunciar este martes que enviará al Congreso capitalino una iniciativa de reforma para establecer la obligación del Estado de garantizar una política pública integral de salud mental y asegurar el acceso gratuito a servicios de atención psicológica, prevención y acompañamiento, especialmente para las juventudes.

El número de casos de riesgo suicida atendidos, dijo “evidencia la importancia de intervenir de manera oportuna para evitar desenlaces fatales”.

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Explicó que la propuesta contempla incorporar a la Constitución la responsabilidad del gobierno de garantizar atención permanente en salud mental, así como reconocer el derecho de los jóvenes a recibir servicios públicos y gratuitos de bienestar emocional.

Se reconocerán un nuevo derecho para las juventudes: contar con servicios públicos y gratuitos de bienestar emocional, prevención, acompañamiento, escucha, orientación y atención psicológica en sus escuelas”, afirmó durante un evento de cierre del periodo 2025-2026 del Programa Vida Plena Corazón Contento, que ofrece apoyo psicológico y de salud mental a estudiantes de nivel básico.

Desde las instalaciones del Instituto de Educación Media Superior Coyoacán, Brugada detalló que la iniciativa surge a partir de los resultados obtenidos por esta estrategia, además de retomar las recomendaciones formuladas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que promueven acercar servicios de salud mental a la comunidad escolar como una media preventiva.

Destacó que, de acuerdo con la OMS, el suicidio es la tercera causa de muerte entre la población de 15 a 29 años; mientras que, en la Ciudad de México, dos de cada tres adolescentes de entre 12 y 17 años presentan algún grado de malestar emocional y 50 por ciento de consultas de jóvenes son por ansiedad o depresión.

Por ello, dijo que con estrategias como el de Vida Plena “se demuestra que llegar a tiempo puede salvar vidas. No hay logro más importante que evitar que una vida se apague demasiado pronto”, sostuvo.

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Durante el ciclo escolar que concluyó, 200 especialistas en salud mental atendieron mil 111 escuelas y realizaron más de 22 mil actividades en beneficio de más de un millón de personas conformadas por 908 mil estudiantes, 83 mil madres y padres de familia y tutores y más de 24 mil docentes.

Además, se brindaron cerca de 13 mil acompañamientos individuales.

Brugada Molina subrayó que, con estos resultados, la estrategia “cambió el modelo tradicional de atención al llevar los servicios de salud mental directamente a las escuelas”.

No esperamos a que las y los jóvenes lleguen a buscar estos servicios; ahora las psicólogas y psicólogos llegan a donde están", expresó.

Decretan cambio de nombre de IAPA

En el mismo evento, la jefa de Gobierno firmó el decreto mediante el cual el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones cambia oficialmente su denominación a Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones.

Con esta modificación, lo que se busca es fortalecer el enfoque integral de las políticas públicas dirigidas a la atención de la salud mental y el tratamiento de las adicciones.