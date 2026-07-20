SEP alista iniciativa para regular uso de celulares, redes sociales e IA en escuelas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) prepara una iniciativa para regular el uso de celulares, redes sociales e inteligencia artificial en los planteles educativos, la cual será presentada al Congreso de la Unión en el siguiente periodo legislativo, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado.

El secretario de Educación señaló que la propuesta será resultado de un debate nacional en el que participarán especialistas, docentes, directivos, madres y padres de familia, así como comunidades académicas, con el objetivo de construir una regulación basada en evidencia científica y con enfoque de derechos.

Plantear una iniciativa, una regulación, para que se presente en el siguiente periodo legislativo”, explicó Delgado durante la Conferencia del Pueblo.

El funcionario sostuvo que el impacto de las tecnologías digitales en niñas, niños y adolescentes ya representa un desafío público, debido a sus efectos en la forma de aprender, comunicarse y relacionarse, así como en aspectos vinculados con la salud mental y el bienestar socioemocional.

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, informó que la SEP analiza experiencias internacionales para definir el modelo que podría aplicarse en México. Señaló que actualmente 114 sistemas educativos en el mundo han establecido algún tipo de regulación sobre el uso de celulares en las escuelas.

Explicó que entre los modelos revisados se encuentran desde lineamientos generales para que cada escuela determine sus reglas, hasta restricciones más amplias que buscan mantener los planteles libres de celulares durante la jornada escolar.

Entre los modelos revisados se encuentran desde lineamientos generales para que cada escuela determine sus reglas, hasta restricciones más amplias. Cuartoscuro

Villanueva destacó que algunos países han avanzado también en la regulación del acceso de menores de edad a redes sociales y en la supervisión del diseño de las plataformas digitales, al considerar que herramientas como el desplazamiento infinito y los algoritmos pueden favorecer patrones de uso excesivo.

Esto no es una lucha contra la tecnología, esto es a favor del aprendizaje para garantizar una infancia plena y feliz”, afirmó.

El subsecretario detalló que la SEP ha realizado foros de discusión regionales y que hasta ahora han participado alrededor de 20 mil personas. Además, anunció que se llevarán a cabo tres encuentros más: el 19 de agosto en Nuevo León, el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en la región centro-sur, con lo que se completarán seis foros nacionales.

Mario Delgado indicó que el debate también considera el contexto de conectividad en México. De acuerdo con datos citados por el secretario, más del 70 por ciento de la población de seis años o más utiliza internet, mientras que entre adolescentes el acceso supera el 90 por ciento.

Como parte de las acciones complementarias, la SEP anunció una Semana Nacional de Juegos Tradicionales en septiembre, con el propósito de fomentar actividades de convivencia durante los recreos y reducir la dependencia de las pantallas.

Villanueva señaló que el objetivo de la discusión no es eliminar la tecnología de las escuelas, sino establecer condiciones para un uso consciente, crítico y responsable que favorezca el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.