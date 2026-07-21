Procesan al “Queso de Puerco”, integrante del grupo H1A1, de La Familia Michoacana

Un juez de Control vinculó a proceso a Mario Iván “N”, alias “El Queso de Puerco”, presunto integrante de la célula delictiva “H1 A1”, vinculada a La Familia Michoacana.

El Queso de Puerco está acusado por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Durante la audiencia de continuación, celebrada este lunes, el impartidor de justicia determinó que existen elementos suficientes para sujetarlo a proceso penal, por lo que el presunto delincuente permanecerá privado de la libertad mientras avanza la investigación.

De acuerdo con las indagatorias, “El Queso de Puerco” es considerado un colaborador cercano de los presuntos operadores conocidos como “El Galleta” y “El Chaparro”, quienes, a su vez, estarían bajo las órdenes de “El Alemán” y “El Champi”, señalados por las autoridades como responsables de actividades relacionadas con la venta y distribución de drogas y armas, además de extorsiones y homicidios.

La captura ocurrió el pasado 13 de julio en calles de la alcaldía Iztapalapa, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le realizaron una revisión preventiva y le aseguraron diversos envoltorios con droga, un arma de fuego, cinco cartuchos útiles y dos teléfonos celulares.

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva contra Mario Iván “N” y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

En cuanto al arma de fuego asegurada durante la detención, el juzgador resolvió que ese ilícito es competencia del fuero federal, por lo que la Fiscalía General de la República será la encargada de integrar y continuar la investigación correspondiente.

Procesan a narcomenudista de “La Glendisa"

En días pasados, un juez de control vinculó a proceso a Juan “N”, alias “El Pelacas”, presunto integrante del grupo delictivo “La Glendisa”, dedicado al narcomenudeo, extorsión y homicidios en la zona oriente de la Ciudad de México.

“El Pelacas” está acusado de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Fue detenido el pasado 8 de julio durante un cateo realizado en un inmueble de la alcaldía Iztapalapa, operativo derivado de una denuncia anónima que señalaba el domicilio como un presunto punto de venta de drogas.

Como parte de las indagatorias, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) realizaron labores de vigilancia y reunieron elementos que permitieron al Ministerio Público obtener de un juez la orden de cateo.

La diligencia fue ejecutada por elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), con apoyo de la Guardia Nacional.

En el inmueble fueron aseguradas diversas dosis de droga y dos teléfonos celulares, además de concretarse la captura del presunto operador de “La Glendisa”.

Durante la audiencia inicial, celebrada este miércoles 15 de julio, el Ministerio Público presentó entrevistas de los agentes que participaron en el operativo, dictámenes periciales y otros datos de prueba con los que el juez determinó vincular a proceso al imputado.

Como medida cautelar, el juzgador le impuso prisión preventiva y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.