Partido Verde impulsa reforma para fortalecer el combate a la trata de personas en la CDMX

Con el objetivo de consolidar el andamiaje jurídico y una respuesta institucional eficaz, el Congreso de la Ciudad de México, aprobó la reforma constitucional promovida por el coordinador del Partido Verde, Jesús Sesma Suárez, encaminada a fortalecer el combate a la trata de personas y la protección de los derechos humanos en la capital.

La modificación legal establece un marco de actuación más severo para las autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar este delito, el cual vulnera de manera sistemática la dignidad de miles de víctimas.

El legislador Jesús Sesma Suárez afirmó que la trata representa una de las expresiones más graves de violencia y explotación en el país, impactando en mayor medida a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas migrantes.

Ante este panorama, puntualizó que la reforma busca garantizar que el Estado cuente con fundamentos legales claros para actuar con inmediatez y evitar que cualquier persona sea tratada como mercancía.

"Combatir la trata de personas requiere mantener una coordinación permanente entre las autoridades y colocar este tema como una prioridad en la agenda pública, debido al grave impacto social que genera", aseveró el coordinador parlamentario.

Con la aprobación de esta iniciativa, la bancada del Partido Verde en la capital, reafirmó su compromiso de proteger los derechos fundamentales de los sectores en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, puntualizó que se sientan las bases para afianzar una estrategia integral de seguridad y justicia que erradique las redes de explotación, priorizando la atención a las víctimas y el respeto inalienable a la dignidad humana en la Ciudad de México.