Benito Juárez es la alcaldía más segura de la Megalópolis con BlindarBJ360°: Luis Mendoza

Este miércoles 28 de enero, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, encabezó en la explanada principal de la demarcación una ceremonia cívica, en la cual reconoció que los buenos resultados en materia de seguridad publicados recientemente por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI son producto del trabajo permanente realizado por todos los elementos que forman parte de la estrategia Blindar BJ360°.

Hoy venimos no nada más a compartir cifras, hoy venimos a dar un reconocimiento a quienes han trabajado día con día y que esto ha sido posible gracias a ellas y ellos, y a todos los funcionarios y vecinos de la alcaldía Benito Juárez. Es un reconocimiento a la labor, coordinación, empuje y valentía. Más allá de los números, es un trabajo constante de todos los que estamos administrando y trabajando por Benito Juárez todos los días”, expresó el alcalde.

Desde el comienzo su administración, Luis Mendoza puso énfasis en mejorar las condiciones de seguridad dentro de la alcaldía y, a poco más de un año, gracias a la importante inversión en la materia y la coordinación con otras instancias del Gobierno de la Ciudad de México como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, Benito Juárez destaca como el segundo municipio más seguro del país.

Este logro tiene que ver más allá de los números, con una proximidad, una estrategia completamente cercana al vecino, de contacto vecinal y sobre todo, de la coordinación. Agradezco al secretario de Seguridad Ciudadana y a la jefa de Gobierno por la apertura para poder construir juntos un mejor Benito Juárez”, afirmó Luis Mendoza.

Política enfocada en generar bienestar

Mantener y mejorar los buenos resultados es una tarea permanente en beneficio de los benitojuarenses, en la cual, de acuerdo con el alcalde no existe una receta secreta, sino una sólida política enfocada en generar bienestar, tener más y mejores policías y que estos sean parte de la comunidad, pues con ello, se refuerza la confianza de las personas en los elementos de las diferentes fuerzas de policía que laboran en la demarcación.

Aquí en Benito Juárez, la gran inversión tiene que ver con patrullas, con más y mejores elementos, con toda una estrategia, no nada más ir a patrullar, aquí la seguridad se construye, es integral. Es lo que nos piden las vecinas y vecinos todos los días, la mayor exigencia en Benito Juárez es eso. Es mi compromiso, desde el día que yo llegué, he hablado de este tema y por eso hoy me es grato decirles que estamos cumpliendo las cosas que se han prometido, con hechos”, puntualizó Mendoza Acevedo.

Ser un referente en la materia es el principal impulso para continuar construyendo un camino cada vez más sólido, en donde a quien cometa un crimen se le enfrente, y esto es, sin duda, gracias al compromiso permanente de quienes forman parte de Blindar BJ360°, estrategia que ha permitido que Benito Juárez sea el mejor lugar para vivir en la Ciudad de México y un modelo a nivel nacional.

