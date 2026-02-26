Otro golpe a La Unión Tepito: Caen 3 y aseguran 8 toneladas de autopartes

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a tres integrantes de La Unión Tepito, tras dos cateos donde además se aseguraron ocho toneladas de autopartes y 112 dosis de narcótico en inmuebles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Las detenciones realizadas anoche se derivaron de trabajos de investigación realizados por la SSC en coordinación con la Fiscalía capitalina, como parte de la estrategia contra el robo de vehículos y autopartes.

Durante las indagatorias, los policías identificaron dos inmuebles en la colonia Buenos Aires, los cuales presuntamente eran utilizados para almacenar autopartes robadas y comercializar droga. Con los datos de prueba recabados, un juez de control otorgó las órdenes de cateo.

Cateos, detenciones y aseguramientos

En el primer domicilio, ubicado en la calle Renacimiento, fueron aseguradas cinco toneladas de autopartes, placas de circulación con reporte de robo y un equipo celular; en ese lugar fue detenido Iván “N”.

En el segundo inmueble, en el cruce de Renacimiento y Doctor Gilberto Bolaños Cacho, se localizaron tres toneladas adicionales de autopartes y otra placa con reporte de robo.

En las inmediaciones, los oficiales detuvieron a Liliana “N” y a David “N”, a quienes les aseguraron 22 dosis de metanfetamina, 34 de cocaína, 41 bolsitas con marihuana, 15 pastillas y dinero en efectivo.

Liliana, presunta operadora

De acuerdo con las investigaciones, Liliana “N” sería operadora de la célula delictiva y estaría relacionada con actividades de robo de vehículos y comercialización de autopartes, además de la distribución de droga en la zona centro de la ciudad.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con la integración de la carpeta de investigación. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Tras las detenciones, el Jefe de la Policía, Pablo Vazquez señaló en sus redes sociales:

Seguimos con las acciones operativas en el marco de la Estrategia de combate al Robo de Vehículos y autopartes, instruida por la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, para seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz.”

