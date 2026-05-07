Buscan a sujeto que le quitó su arma a 'El Soldado' de la 'AntiUnión' en CDMX

Luego de múltiples reacciones por la muerte de un hombre a manos de un elemento de la policía de la Ciudad de México en la colonia Morelos, han surgido nuevos videos en los que se ve lo ocurrido.

Datos del periodista Carlos Jiménez señalan que el sujeto Roberto N. al que llaman ‘El Soldado’ pertenece a la banda de la AntiUnion, en el video se ve cómo fue a agredir a un agente de la policía que trataba de separar a las mujeres que se estaban peleando.

‘El Soldado’ golpeó al policía

El policía estaba tratando de llevarse una moto estacionada cuando las mujeres empezaron a pelearse sin conocerse el motivo, el policía trató de separarlas, pero el hombre de pantalón de mezclilla (El Soldado) llegó corriendo y le dio dos golpazos en la cara.

La misma fuente señala que tras los golpes que recibió el policía, este sacó su pistola de cargo porque ‘El Soldado’ iba armado, tras esto, en el video compartido por @c4jimenez puede verse a un sujeto que llega por atrás y le saca de la cintura lo que parece ser un arma de fuego. Enseguida este sujeto se mete a una de las vecindades y ya no sale.

Hoy la policía lo busca, pues es pieza clave en las investigaciones que se siguen al caso. En tanto, la mamá del hoy fallecido denunció al policía.

Mamá del difunto

Los hechos

La pelea entre las dos mujeres fue afuera del Mercado de La Lagunilla, el hombre que quedó sin vida se llamaba Roberto N, le decían ‘El Soldado’, tenía 25 años, y al parecer ya había tenido tres ingresos al sistema penitenciario de la Ciudad de México, uno de ellos, precisamente por agresiones a la autoridad.

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