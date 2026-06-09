A 48 horas del Mundial, CDMX pone en marcha 2 nuevas rutas de trolebús

A sólo 48 horas del silbatazo inicial de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de la Ciudad de México puso en operación dos nuevas rutas de trolebús que formarán parte de la estrategia de movilidad para trasladar a miles de aficionados hacia los estadios y zonas de afluencia durante el torneo.

Banderazo de salida en el CETRAM Chapultepec Especial

Se trata de la Ruta Cero, denominada “El Chapulín”, que corre del CETRAM Chapultepec a Ciudad Universitaria, y de la Ruta 14, que conectará Ciudad Universitaria con el Estadio Ciudad de México, que suman “35 kilómetros de electromovilidad”.

La nueva ruta El Chapulín debió entrar en operación a finales de mayo, pero finalmente fue puesta en marcha este martes, a dos días del arranque de la Copa Mundial, como parte de las obras de movilidad comprometidas por la administración capitalina para recibir a los visitantes nacionales y extranjeros que asistirán a los partidos programados en la Ciudad de México.

Durante el banderazo de salida en el CETRAM Chapultepec, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que con estas obras se alcanzan los cien kilómetros nuevos de infraestructura de electromovilidad, antes del arranque de la justa deportiva. La entrega se hace apenas dos días antes del arranque del Mundial.

Inversión conjunta de mil 600 mdp

Brugada destacó que la puesta en marcha de ambas rutas representa una inversión conjunta de mil 600 millones de pesos y beneficiará a más de 300 mil habitantes de las colonias ubicadas en su zona de influencia.

Banderazo de salida en el CETRAM Chapultepec Especial

La Ruta Cero, bautizada como “El Chapulín”, recorrerá 22 kilómetros entre Chapultepec y Ciudad Universitaria con 60 trolebuses eléctricos de última generación; se prevé que recorrerán el trayecto completo en aproximadamente 55 minutos y operarán con frecuencias de apenas dos minutos.

Las unidades tienen capacidad para transportar hasta 85 pasajeros, cuentan con accesibilidad universal y tecnología de última generación para reducir emisiones y ruido.

En tanto, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que la nueva ruta fortalecerá la conectividad del sistema de transporte público al enlazarse con cuatro líneas del Metro -2,3 7 y 12-, tres del Metrobús y con todas las líneas del sistema de trolebuses.

“Este ejercicio de construir circuitos y conectar los distintos nodos de transporte es una virtud porque ahorra tiempos de espera, posibilita una mayor fluidez y genera un modelo participativo e incluyente”, indicó.

El funcionario adelantó que la nueva ruta se extenderá inicialmente hasta Huipulco y posteriormente llegará a Cafetales, ampliando la cobertura del sistema de electromovilidad en el sur de la capital.

Brugada explicó que las nuevas unidades sustituyen en total, (entre la Ruta Cero y la 14) 132 microbuses chatarra.

Tan solo de la Ruta Cero salieron de circulación 52 unidades que ya habían rebasado su vida útil.

“Cuando retiramos un microbús eliminamos una fuente de contaminación y sustituimos años de rezago, incomodidad e inseguridad. Cuando lo cambiamos por un trolebús eléctrico ganamos aire limpio, eficiencia, accesibilidad y seguridad”, sostuvo.

El impacto ambiental de ambas rutas equivale a plantar más de 150 mil árboles y retirar de circulación más de dos mil automóviles.

Brugada desiste de llegar a CU y Tasqueña

La presencia de manifestantes de la CNTE en la zona de Tasqueña, obligó a la Jefa de Gobierno a desistir de entregar personalmente la Línea 14 del Trolebús, evento se llevó a cabo en el Centro de Transferencia Modal Universidad.

Al finalizar ese evento estaba contemplado que Brugada se trasladaría a la terminal Tasqueña de la Línea 2 del Metro, donde entregaría estaciones de la llamada Línea Azul que fueron intervenidas. Sin embargo, Clara Brugada desistió de acudir al sur de la ciudad.

Al terminar con la entrega de la Ruta Cero, el equipo de Clara Brugada informó que la mandataria “atenderá en la sede el Gobierno capital el tema de la CNTE”.

La entrega de la Línea 14 del Trolebús la encabeza el secretario de Obras, Raúl Basulto, mientras que se informó que la entrega de las estaciones de la L-2 del Metro “se pospone hasta nuevo aviso”