La CDMX llega al Mundial 2026 con sus avenidas verdes en deterioro

En plena preparación rumbo al Mundial de Futbol 2026, el estado de los camellones y áreas verdes en algunas de las principales avenidas de la Ciudad de México refleja un deterioro difícil de ignorar. Jardineras descuidadas, vegetación seca y tramos con mantenimiento irregular se han vuelto parte del paisaje en avenidas como Paseo de la Reforma, Periférico, Circuito Interior, Avenida Chapultepec e Insurgentes.

Lo que más llama la atención es que estas mismas vialidades, en años anteriores, mantenían mejores condiciones y cumplían con mayor claridad su función ambiental y urbana. Camellones mejor conservados, vegetación atendida y una imagen más cuidada formaban parte de corredores que no solo ordenaban visualmente la ciudad, sino que también contribuían al equilibrio térmico y a la calidad del espacio público. Hoy, en cambio, el deterioro se ha vuelto cada vez más evidente, incluso mientras avanzan obras de movilidad, seguridad y rehabilitación urbana rumbo al torneo.

En distintos tramos de la Ciudad, el desgaste del paisaje urbano es notorio. Camellones secos, árboles sin poda o sin atención suficiente, jardineras con riego irregular y áreas verdes con una imagen descuidada contrastan con el discurso de modernización y recuperación urbana que acompaña a los preparativos del Mundial. La falta de mantenimiento sostenido en estos corredores deja ver que, más allá de las intervenciones puntuales, la conservación cotidiana de los espacios verdes no ha seguido el mismo ritmo que otras obras visibles.

Más allá de la imagen urbana, el deterioro de los camellones y áreas verdes en avenidas clave impacta directamente en la calidad del aire, la regulación térmica y la calidad de vida de la población. El Mundial 2026 representa una oportunidad para corregir el rumbo, pero el tiempo se agota. Si la Ciudad de México quiere estar a la altura del escenario global, la recuperación de estos corredores debería ser una prioridad inmediata. Porque hoy, más allá de las obras visibles, la comparación con años recientes es inevitable: avenidas que antes lucían mejor cuidadas y con mayor continuidad en su mantenimiento ahora muestran un deterioro que ya forma parte del paisaje urbano.

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