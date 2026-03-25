Alistan operativo de Semana Santa en mercado de La Nueva Viga

En las primeras horas del jueves 26 de marzo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pondrá en marcha un dispositivo de vialidad en las inmediaciones del mercado de mariscos La Nueva Viga, para garantizar condiciones de seguridad durante las festividades de la Semana Santa 2026.

El dispositivo concluirá el domingo 09 de abril, hasta el término de las actividades de Semana Mayor.

Participarán 50 oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC, que estarán apoyados en 10 unidades, dos grúas y 10 motopatrullas.

Los policías de Tránsito llevarán a cabo labores de vialidad en las avenidas aledañas al mercado de pescados y mariscos, ubicado en la colonia Área Federal Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa, para evitar el estacionamiento prohibido o en doble fila.

En dicho mercado, se confinarán los carriles laterales para el ascenso y salida de los usuarios de la Nueva Viga Foto: Magdalena Montiel Cuartoscuro

De acuerdo con la afluencia en dicho mercado, se confinarán los carriles laterales para el ascenso y salida de los usuarios de la Nueva Viga.

El operativo comprende las avenidas:

Río Churubusco y el Eje 5 Sur Santa María Purísima

México Hualquila de Churubusco al Eje 6 Sur

Del Puente del Eje 6 Sur y el Eje 3 Oriente

Eje 6 Sur y Pescaderías

Eje 6 Sur y De La Cruz

Eje 6 Sur y San Ignacio

Para evitar la zona se recomienda como alternativas viales:

Anillo Periférico

Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez

Canal de Río Churubusco

Circuito Interior

Canal de Tezontle

Leyes de Reforma

Calzada Ermita Iztapalapa

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