Alistan operativo de Semana Santa en mercado de La Nueva Viga
Los agentes de la SSC se encargarán de agilizar el tránsito para evitar estacionamientos prohibidos o autos en doble fila
En las primeras horas del jueves 26 de marzo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pondrá en marcha un dispositivo de vialidad en las inmediaciones del mercado de mariscos La Nueva Viga, para garantizar condiciones de seguridad durante las festividades de la Semana Santa 2026.
El dispositivo concluirá el domingo 09 de abril, hasta el término de las actividades de Semana Mayor.
Participarán 50 oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC, que estarán apoyados en 10 unidades, dos grúas y 10 motopatrullas.
Los policías de Tránsito llevarán a cabo labores de vialidad en las avenidas aledañas al mercado de pescados y mariscos, ubicado en la colonia Área Federal Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa, para evitar el estacionamiento prohibido o en doble fila.
De acuerdo con la afluencia en dicho mercado, se confinarán los carriles laterales para el ascenso y salida de los usuarios de la Nueva Viga.
El operativo comprende las avenidas:
- Río Churubusco y el Eje 5 Sur Santa María Purísima
- México Hualquila de Churubusco al Eje 6 Sur
- Del Puente del Eje 6 Sur y el Eje 3 Oriente
- Eje 6 Sur y Pescaderías
- Eje 6 Sur y De La Cruz
- Eje 6 Sur y San Ignacio
Para evitar la zona se recomienda como alternativas viales:
- Anillo Periférico
- Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez
- Canal de Río Churubusco
- Circuito Interior
- Canal de Tezontle
- Leyes de Reforma
- Calzada Ermita Iztapalapa
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