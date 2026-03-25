Mientras dormías: Automovilista tira poste, cables y árboles en Tlalpan; iba ebrio

Una persona lesionada, un poste, árboles y cables derribados fue el saldo de un siniestro vial ocurrido en Santa Úrsula Xitla, en la alcaldía Tlalpan al sur de la Ciudad de México.

El Heroico cuerpo de Bomberos reportó cerca de las 06:00 horas que un vehículo particular se impactó sobre la banqueta. El conductor sufrió lesiones y al parecer iba en estado de ebriedad, solo falta hacerle las pruebas correspondientes .

Poste caído Especial

“Informamos que un vehículo particular se impactó sobre la banqueta, derribando un poste de alumbrado público, cables de energía y varios árboles de una jardinera, los cuales fueron retirados para despejar la vialidad y colocados de forma que no representaran riesgo. El conductor resultó lesionado y fue atendido en el lugar por servicio médico”, indicaron los vulcanos.

Rescatan a menor con mano atorada

En otro reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos rescataron a una menor que quedó con la mano atorada en el marco de una puerta.

Mano atorada Especial

El incidente ocurrió cerca de las 07:00 horas en un departamento de la colonia San Pablo Tepetlapa de la alcaldía Coyoacán. La menor fue valorada en el sitio por paramédicos.

“Acudimos a la colonia San Pablo Tepetlapa, en @Alcaldia_Coy, para liberar a una menor de 4 años cuya mano izquierda quedó atrapada entre el marco y la puerta de su recámara en un departamento particular. La menor fue valorada en el lugar por personal de servicio médico, sin requerir traslado”, indicaron los vulcanos.

*bb