Cuauhtémoc retira 500 metros de cableado en desuso en la colonia Obrera

La Alcaldía Cuauhtémoc retiró aproximadamente 500 metros lineales de cableado en desuso en calles de la colonia Obrera, como parte de las acciones para mantener despejada la vía pública y evitar riesgos derivados de cables que ya no prestan servicio.

Los trabajos fueron realizados por personal de la Dirección General de Servicios Urbanos en las calles Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Montiel, Refugio Barragán de Toscano, Mayas, Otomíes y Lorenzo Bouturini.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega instruyó mantener este tipo de jornadas para contribuir al ordenamiento del espacio público y atender elementos que puedan representar un riesgo para peatones y habitantes de la demarcación.

Con esta intervención, la Alcaldía Cuauhtémoc suma más de 3 mil 600 metros de cableado en desuso retirados desde 2025, en distintos puntos de la demarcación.

Las acciones forman parte de los trabajos de mantenimiento urbano que buscan mejorar las condiciones de las calles y recuperar espacios públicos para quienes transitan diariamente por la alcaldía.