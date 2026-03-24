Autoridades atienden temor por obras de la Calzada Flotante

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) atendió ayer a vecinos de la calzada San Antonio Abad afectados por las obras de la Calzada Flotante.

Cerca de las 17:00 horas, personal de la dependencia, encabezado por su titular, Myriam Urzúa, realizaron un recorrido por la zona y buscaron a los vecinos de inmuebles como calzada San Antonio Abad 58.

Urzúa indicó que en el Gabinete de Seguridad de la mañana se dio la indicación de atender la situación.

“Por instrucciones de la jefa de Gobierno en la mañana en el gabinete, pues nos dio la instrucción de venir con ellos”, indicó la secretaria mientras realizaba un recorrido por las obras cerca al cruce de calzada San Antonio Abad y la cerrada de Fray Servando, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc.

Excélsior informó ayer que habitantes de la zona aseguraron que las obras de la Calzada Flotante están afectando sus viviendas y su tranquilidad.

La titular de la SGIRPC dijo que revisarían la situación con los vecinos y coordinarán las acciones necesarias.

Personal de la SGIRPC revisará la situación con los vecinos y coordinarán las acciones necesarias. Jonás López

Puntualizó que primero deben conocer las inquietudes de los residentes, verificar los inmuebles y, una vez que cuenten con los levantamientos, emitirán una opinión.

Los habitantes temen que se afecte la verticalidad de sus inmuebles con las vibraciones por las excavaciones para cimentar el corredor peatonal que el gobierno de la ciudad construye de cara al Mundial de Futbol en calzada San Antonio Abad, entre Eje 3 Sur calzada Chabacano y Fray Servando Teresa de Mier.

Señalan que se están generando grietas en plafones y terminados de muros en algunos de los departamentos de la zona.

También acusan fugas de agua por desajustes en tuberías ocasionadas por las vibraciones generadas por las obras.

Además, dicen que no hay transparencia sobre el proyecto constructivo, ni garantías que les den seguridad que sus inmuebles no tendrán afectaciones en el corto, mediano y largo plazos.

Finalmente, se quejan del ruido excesivo generado por la maquinaria pesada, incluso durante las noches y madrugadas.