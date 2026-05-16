Ciclistas pintan carril para cruzar con seguridad Calzada de Tlalpan

Vecinos y activistas pintaron un ciclocarril en el bajo puente de Avenida Santiago-Correspondencia, el cual cruza Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.

El objetivo fue brindar un paso más seguro a los ciclistas que circulan por la zona, en donde existe una alta afluencia de vehículos automotores, difundieron en redes sociales.

Indicaron que ya es la cuarta ocasión que pintan el ciclocarril.

Este ciclocarril conecta con la ciclovía Gran Tenochtitlán, recién instalada en la Calzada de Tlalpan.

Foto: Especial

Consideraron que hace falta infraestructura segura, no solo en grandes vialidades de la capital, sino también en otras que conectan con las avenidas principales y los barrios.

Entre los grupos que participaron estuvieron Red Vecinal BJ y Bicitekas. bajo el lema: “Queremos infraestructura de clase mundial”.

En el marco de la nueva ciclovía, no hay cómo cruzar Tlalpan, por eso nuestro objetivo es crear urbanismo táctico, conectar el oriente de la CDMX, exigir infraestructura de clase mundial y lograr un cruce seguro y accesible”, afirmaron.

*DRR*