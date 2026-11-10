Muertes por siniestros viales en CDMX bajan 4%, pero superan cifras de 2019

Durante el primer semestre de 2026 murieron 216 personas en siniestros viales. Se trata de una disminución de 4% respecto del mismo periodo de 2025, pero un incremento de 18.7% en comparación con 2019.

En el primer semestre de 2026 murieron 216 personas contra las 225 del mismo periodo de 2025 y 182 del 2019, de acuerdo con los datos contenidos en el Segundo Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito Abril - Junio 2026 recientemente publicado por la Secretaría de Movilidad (Semovi). De las 216 personas fallecidas durante el primer semestre de 2026, 106 eran motociclistas, 57 peatones, 32 pasajeros, 18 conductores y tres ciclistas.

Los incidentes van al alza

Durante el primer semestre de 2026 se registraron 38 mil 203 siniestros viales en la Ciudad de México.

Se trató de un aumento de 2.8% respecto del mismo periodo de 2025 cuando se contabilizaron 37 mil 145, y de 8.5% comparado con 2019, con 35 mil 216 hechos.

Motociclistas, principales víctimas

El reporte destaca que sigue en aumento la proporción de muertes de motociclistas puesto que, mientras en el primer semestre de 2019 los fallecimientos en esta modalidad fueron 24.2%, en 2025 alcanzaron 46.7% y en 2026 siguió el incremento hasta 49.1 por ciento.

Al menos desde 2022, los motociclistas comenzaron a encabezar la proporción de muertes en siniestros viales. De los 106 conductores de motociclistas fallecidos en el primer semestre de 2026, 63 murieron en choques y 43 en derrapes de sus vehículos.

Y no sólo murieron conductores de motocicletas, sino también 17 pasajeros que los acompañaban. Con ello, las muertes a bordo de motocicletas en el primer semestre de 2026 se elevaron a 123, 106 conductores y 17 pasajeros.

Los motociclistas y sus acompañantes murieron: cuatro en choques contra autobuses de pasajeros, 30 en impactos contra vehículo livianos, 20 contra unidades de carga, uno contra microbús, dos con Metrobús, cinco contra otra moto, ocho contra un objeto fijo, uno contra taxi, dos contra vehículos no identificados y 50 sin otro vehículo involucrado, es decir, en derrapes o caídas.

Miles de lesionados

Durante el primer semestre de 2026 se registraron 14 mil 843 personas lesionadas en siniestros viales.

Se trata de una reducción de 9% respecto de las 16 mil 307 personas lesionadas en el mismo periodo de 2025, pero un incremento de 44.7% frente a las 10 mil 257 registradas en 2019. De las 14 mil 843 personas lesionadas durante el primer semestre de 2026, 7 mil 209 son motos, 2 mil 734 pasajeros, 2 mil 144 peatones, mil 833 conductores y 923 ciclistas.

“Las mayores reducciones correspondieron a pasajeros (-16%) y conductores (-13%), seguidas de ciclistas (-9%), motociclistas (-7%) y peatones (-2%)”, puntualiza el reporte.