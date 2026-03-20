Ataques directos cobran dos vidas en colonias Centro y Morelos

En calles de la colonia Centro, una balacera dejó una mujer muerta y a una herida por arma de fuego, se acuerdo a las primeras versiones se trató de un ataque directo.

Los hechos se registraron en la calle San Marcos, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego la tarde de este viernes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al sitio tras recibir el reporte y, al llegar, encontraron a una mujer de 63 años con una herida de bala, quien ya no contaba con signos vitales.

En tanto, otra mujer de 73 años resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Ambas se encontraban en la entrada de un estacionamiento público, aparentemente para recoger su vehículo, cuando dos sujetos se aproximaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra.

Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, presuntamente a bordo de una motocicleta, lo que desató un operativo de búsqueda en calles aledañas.

La zona fue acordonada por policías capitalinos mientras personal de servicios periciales realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Agentes ministeriales iniciaron la carpeta de investigación por homicidio y lesiones.

En tanto, la SSC informó que se analizan las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los agresores y ubicar la ruta de escape.

Homicidio en la Morelos

En otro hecho, sicarios que viajaban en motocicleta asesinaron de forma directa a un joven, en el cruce de la calle Granada y la avenida Del Trabajo, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue interceptada por sujetos armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra y huyeron del lugar a bordo de una motocicleta.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones, por lo que elementos de la policía capitalina acudieron al sitio y confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada mientras peritos realizaban el levantamiento del cuerpo. De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación.

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