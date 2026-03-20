Arranca primer Festival de las Flores de Primavera en Monumento a la Revolución

El Monumento a la Revolución se transformó en un jardín gigante, con la inauguración del primer Festival de las Flores de Primavera 2026, que reúne a más de 50 productores del suelo de conservación de la ciudad y exhibe más de 10 mil especies de plantas.

Durante la apertura, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina destacó que este encuentro busca impulsar la economía local y posicionar a la capital como un referente en la producción de plantas ornamentales.

“Hoy tenemos más de 50 productores, siete territorios y esperamos una derrama económica de 300 mil pesos diarios”, señaló, al invitar a la ciudadanía a asistir a este espacio que da la bienvenida a la primavera, que entró este 20 de marzo, a las 08:45:53 horas, tiempo del centro de México.

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La temática de esta primera edición está dedicada al teporingo, especie endémica de la ciudad, representada en tres figuras monumentales elaboradas con flores que fueron colocadas en la explanada del Monumento a la Revolución.

Se prevé la asistencia de más de 10 mil personas por día, el evento concluirá el domingo 22 de marzo.

“Queremos llenar la ciudad de colores y flores”, expresó Brugada Molina, al tiempo que destacó que el festival también se enmarca en la proyección internacional de la capital rumbo al Mundial de Fútbol.

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“Queremos mostrar al mundo lo que somos, plasmar el trabajo de los productores, en la imagen de la ciudad, las flores deben ser parte de lo que vean nuestros visitantes”, afirmó.

Como parte de esta estrategia, a partir de este sábado 21 de marzo se iniciará la colocación de plantas sobre Avenida Paseo de la Reforma; cuya instalación tendrá lugar a partir de mañana, sábado 21 de marzo.

En el evento, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, informó que en esta temporada se produjeron más de siete millones de flores en 60 hectáreas del suelo de conservación, lo que fortalece la economía de las comunidades rurales.

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Anuncian noche de primavera

En paralelo, en el evento la secretaria de Cultura, Ana Francis López-Bayghen, anunció el arranque de la Noche de Primavera 2026, que este año se extenderá a 15 sedes en distintos puntos de la ciudad.

Las actividades incluyen conciertos, recorridos musicales y presentaciones en espacios públicos, con un escenario principal en el Monumento a la Revolución donde se presentarán agrupaciones como Kerigma y Cecilia Toussaint.

El objetivo es que la cultura llegue a todos los rincones de la ciudad. La Noche de Primavera deja de ser un evento concentrado y se convierte en una gran fiesta distribuida en distintos territorios”, destacó.

Las actividades iniciarán este sábado con el tradicional recorrido musical en el Centro Histórico, que irá del Zócalo capitalino al Monumento a la Revolución, pasando por diversos escenarios como la Alameda Central y la Plaza Tolsá.

En el Monumento a la Revolución se instalará el escenario principal dedicado al rock clásico. De manera paralela, se llevarán a cabo conciertos en espacios como La Cañada, ampliando la oferta cultural a otras zonas de la ciudad, como una estrategia para descentralizar la cultura, concluyó la secretaria.

A partir de este sábado 21 demarzo se iniciará la colocación de plantas sobre Avenida Paseo de la Reforma Foto: Especial

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