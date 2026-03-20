Continuarán amaneceres fríos en varias alcaldías de CDMX 

A pesar de la entrada de la primavera, las autoridades alertaron que continuarán los amaneceres fríos en la Ciudad de México.

La combinación de canales de baja presión y una vaguada en altura sobre el Golfo de México, provocará un descenso de temperaturas en zonas serranas del país, incluida la capital, donde se prevén valores cercanos a los cero grados durante las primeras horas del día, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Para este sábado 21 de marzo, las zonas altas de alcaldías del sur poniente registrarán temperaturas de entre 1 y 6 grados Celsius, con sensaciones térmicas aún más bajas, además de probables heladas-

Ante este escenario, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta Naranja y Amarilla, en seis demarcaciones.

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La Alerta Naranja se mantiene en Milpa Alta y Tlalpan, donde se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, con sensación térmica de hasta menos dos grados, con probable helada, entre las 00:00 horas y las 08:00 horas de mañana sábado.

En tanto, la Alerta Amarilla se activó para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco, donde los termómetros oscilarán entre 4 y 6 grados en el mismo periodo.

En el resto de la ciudad, las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 10 grados centígrados. Pasado el mediodía del sábado, los termómetros podrían alcanzar los 22 grados Celsius en promedio, de acuerdo con el SMN.

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Para evitar afectaciones a la salud, Protección Civil pidió a la población abrigarse con al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, así como proteger la piel con crema hidratante y evitar cambios bruscos de temperatura.

Además de mantener una adecuada hidratación, consumir alimentos ricos en vitaminas A y C, y reforzar medidas de higiene como el lavado frecuente de manos.

Si se utilizan calentadores o chimeneas, el llamado es a mantener los espacios ventilados, a fin de prevenir riesgos por intoxicación, enfatizó la dependencia.

En caso de presentar síntomas de enfermedad, se pide evitar automedicarse y acudir a revisión médica.

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