Acusan omisiones de autoridades ante denuncias contra ‘mataperros’ en Tlalpan

Luego de la detención de Miguel Ángel “N”, de 63 años, por presunto maltrato animal en la colonia Pedregal de San Nicolás, de la alcaldía Tlalpan, vecinos y rescatistas denunciaron que dicho sujeto contaba con antecedentes por cometer violencia en contra de varios perros, a los que también tenía en condiciones deplorables

Durante la movilización nocturna, los ciudadanos lograron extraer del inmueble a una canina visiblemente afectada, la cual fue trasladada de emergencia en camilla a una clínica veterinaria para su valoración médica.

Los presentes señalaron que la inacción previa de las fuerzas de seguridad obligó a la comunidad a realizar un “arresto ciudadano”, en el cual amarraron al agresor hasta el arribo de los elementos policiacos.

Foto: Brenda Salas | Excélsior

Antecedentes de violencia

Este caso no representa un hecho aislado en la zona, desde abril la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) contaba con una denuncia anónima e investigaciones previas sobre los actos cometidos por Miguel Ángel “N”, a quien se le imputan mutilaciones a perros y constantes agresiones físicas.

Sin embargo, los vecinos informaron que las autoridades desestimaron los reportes, bajo el argumento de no contar con elementos suficientes para actuar.

La situación alcanzó un punto crítico horas antes de la irrupción comunitaria, cuando el acusado presuntamente agredió a patadas en la vía pública a un perro, de la raza husky, hasta provocarle la muerte, hecho que detonó la indignación ciudadana y la posterior organización de los vecinos en redes sociales y en las calles.

En entrevista, Jacqueline Zúñiga, directora de la red de protección animal REDAC, enfatizó la gravedad de la omisión de las instituciones ante casos reiterados de crueldad animal. Señaló que desde hace más de un año se reportaron múltiples incidentes violentos protagonizados por el mismo individuo sin que la alcaldía o la fiscalía brindaran un seguimiento efectivo.

Jacqueline Zúñiga, directora de la red de protección animal REDAC Foto: Brenda Salas | Excélsior

Necesitamos sentencias en firme para que estos criminales sean tratados como lo que son: personas que están atentando contra la sociedad y que deben de ser recluidas o recibir tratamiento psiquiátrico. Al no haber seguimiento, estas personas reinciden”, advirtió Jacqueline Zúñiga.

Asimismo, alertó sobre la creciente frustración social que lleva a las comunidades a tomar la justicia por propia mano ante la falta de resultados por parte de organismos encargados del bienestar animal y la procuración de justicia.

La situación alcanzó un punto crítico horas antes de la irrupción comunitaria Foto: Brenda Salas | Excélsior

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la alcaldía Tlalpan informaron que elementos de la policía detuvieron al sospechoso de 63 años. El señalado fue trasladado inicialmente a un hospital bajo custodia, debido a las lesiones causadas por los vecinos indignados. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica.

Los servicios veterinarios de la alcaldía confirmaron de manera preliminar que los dos animales rescatados durante la jornada se encuentran fuera de peligro y bajo revisión médica. Organizaciones civiles y la representación legal de REDAC informaron que mantendrán el seguimiento del expediente jurídico ante la FIDAMPU para evitar que el imputado quede en libertad.