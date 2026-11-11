Jauría de perros tiene atemorizados a pobladores en la zona de Los Dinamos

Una jauría de perros tiene atemorizados a vecinos y visitantes del Parque Nacional Los Dinamos, en la alcaldía La Magdalena Contreras de la Ciudad de México, donde varias personas han sido atacadas por los animales, que deambulan por la zona y también agreden a otras mascotas.

Una de las víctimas es Irma, quien contó a Imagen Noticias que terminó en el hospital con 24 mordeduras en distintas partes del cuerpo, luego de que varios perros se le fueran encima cuando salió de su casa para comprar algo en una tienda.

La agresión ocurrió el pasado 29 de octubre, alrededor de las 22:00 horas. La mujer detalló que, al encontrar cerrado el negocio, vio a un hombre acompañado de varios perros. Cuando intentó regresar a su domicilio, los animales la atacaron.

Irma cayó al suelo y lo único que pudo hacer fue hacerse bolita para tratar de protegerse de las mordidas. Sus gritos alertaron a varias personas que se encontraban cerca, quienes corrieron a ayudarla y consiguieron ahuyentar a los perros con piedras y manotazos.

Sus familiares la llevaron a un hospital, donde los médicos le atendieron las 24 mordeduras, de las cuales 20 necesitaron puntos de sutura. Además, comenzó un tratamiento preventivo contra la RABIA que incluye cuatro dosis de vacuna.

La mujer aseguró que en ningún momento provocó a los animales ni intentó hacerles daño, y que únicamente trató de defenderse cuando comenzaron a morderla.

Ataque de jauría @c4jimenez

Pero el caso de Irma no es el único. El domingo pasado, un hombre de 73 años que salió a correr por la zona también fue atacado por una jauría, que le provocó heridas en brazos, manos y piernas.

Los habitantes aseguran que los perros suelen acompañar a un hombre que deambula por los alrededores de Los Dinamos. Incluso, señalaron que durante el ataque contra Irma esta persona intentó acercarse, pero terminó en el suelo, aparentemente porque se encontraba en estado inconveniente.

El hombre al que siguen los perros Especial

Ante el temor de que ocurra una desgracia, los vecinos pidieron la intervención de las autoridades, pues advierten que el peligro no solo es para quienes viven ahí, sino también para las familias, deportistas y visitantes que acuden a disfrutar de este espacio natural.

Irma teme que la próxima víctima no tenga la misma suerte que ella y que, si el ataque ocurre en una zona más alejada, donde nadie pueda escuchar los gritos, las consecuencias sean fatales.

Por su parte, trabajadores del parque señalaron que algunas personas acostumbran abandonar a sus perros en Los Dinamos, lo que contribuye a que aumente la cantidad de animales callejeros y se presenten situaciones de riesgo para la población.

Con información de Jesús Badillo.