Ataque a balazos en El Salado deja una mujer muerta y otra herida

Una mujer de aproximadamente 60 años murió y otra resultó lesionada durante una agresión con disparos de arma de fuego, la cuál se registró dentro del mercado El Salado, ubicado en la colonia Santa Martha Acatitla Norte, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron esta tarde entre las calles Francisco Morales y Emilio Campa, donde policías acudieron tras recibir un reporte de detonaciones.

Al llegar, los uniformados localizaron a dos mujeres con visibles manchas de sangre, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron sin signos vitales a una mujer de aproximadamente 60 años, mientras que la segunda víctima, quien presentaba una lesión en un pie, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La SSC informó que, tras los hechos, sus elementos detuvieron a una persona y aseguraron un arma de fuego que posiblemente estaría relacionada con la agresión.

Según los primeros reportes, las detonaciones se habrían originado durante una persecución entre varios sujetos, quienes presuntamente comenzaron a disparar.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si las mujeres fueron alcanzadas por los proyectiles durante el intercambio de disparos o si eran el objetivo de la agresión.

Por estos hechos, se dio intervención al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras que personal de servicios periciales realizó las diligencias necesarias.

Además, elementos de la SSC analizan las cámaras de videovigilancia de la zona con el objetivo de identificar a otros posibles responsables.