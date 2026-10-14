Queremos que CDMX sea una capital para todos y no una mercancía: Bravo

Durante el segundo informe de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, expresó que “la disputa de esta ciudad es entre quienes quieren una ciudad mercancía y quienes queremos una ciudad vivible y asequible para la gente”.

En tribuna, expresó que los gobiernos de Morena apuestan “a que la ciudad sea para todas y para todos, que no se desplace a quienes menos tienen, que no quede duda”.

Y expuso que el Sistema Público de Cuidados y de Utopías “cuestiona una frontera que durante generaciones nos dejó sobre los hombros a las mujeres, la responsabilidad de cuidar y sostener la vida en los hogares”.

Detalló que ya están en funcionamiento 10 casas de las tres R abiertas, con 70 mil personas beneficiarias, ocho utopías inauguradas y cuatro más que estarán terminadas éste año.

Son espacios dignos donde hay actividades gratuitas, comedores a bajo costo, se atiende la salud mental y hoy la gente ya las está disfrutando”.

Bravo consideró que “a la derecha le duele y no entiende que nuestro proyecto de ciudad pone la dignidad humana por encima del negocio. Queremos una ciudad donde los más pobres puedan vivir mejor, donde las periferias avancen y el bienestar llegue hasta el último rincón”.

La derecha, dijo Bravo “mira la ciudad desde el privilegio: la derecha no quiere que la ciudad sea para todas y para todos. No quieren las utopías, no quieren los Cablebús, no quieren el ordenamiento. Piensan que si la ciudad se gentrifica y se mercantiliza, ellos van a ganar”.

Al respecto, la morenista argumentó que el pueblo de esta ciudad “es mucha pieza” y no se los van a permitir.