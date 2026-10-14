Pide Atayde a Brugada que defienda a chilangos del programa de ordenamiento de ZMVM

El diputado Andrés Atayde, coordinador de la bancada del PAN en el congreso local pidió a la jefa de gobierno, Clara Brugada, que defienda a los capitalinos del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México, de SEDATU, que implica un incremento al predial y riesgo de que terrenos sean subastadas a un costo menor al del mercado, si se aprueba el documento tal como está redactado.

“Le pedimos miles de familias chilangas que nos defienda del programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, el documento sí plantea vinculación con las legislaciones vigentes en términos de cobrar el predial, tomando como referencia el valor comercial; de venta forzosa vía subasta pública y de densificar lo que ya está saturado” dijo Atayde antes de que Brugada presentara su segundo informe de gobierno.

El panista insistió en que esos son elementos contenidos en el documento “Así lo plantea el documento, no lo decimos nosotros Y las soluciones, las soluciones son técnicas modernas y verificables. jefa de gobierno”.

Por otro lado, reconoció a Brugada por “defender el bosque de Chapultepec y descartar el museo militar y de Fuerza Aérea. Bien ahí”.

Andrés Atayde, coordinador del PAN en el Congreso de la CDMX Georgina Olson

En materia de seguridad, Atayde afirmó que desde 2019 la tasa de extorsión subió 120% en la Ciudad de México “Somos la capital de la extorsión. Pasamos del quinto lugar al primer lugar nacional. Es la capital de la extorsión y somos la segunda entidad federativa con mayor impacto económico por delito”.

En cuanto al combate al delito de despojo, Atayde le propuso a Brugada: “acabemos con el maldito despojo: familias completas sufren. Y no lo abordemos desde los partidos. Es mucho más simple que eso: ya endurecimos -las penas contra- el delito, ahora toca cuidar a las víctimas blindando su propiedad. Su propiedad privada. Mi Grupo Parlamentario ya presentó no menos de 10 propuestas”.

Sobre el nivel de vida en la ciudad, el coordinador de la bancada del PAN cuestionó “¿De qué sirve presumir que subió el salario mínimo si en la Ciudad de México del 2018 al 2024, el gasto de bolsillo subió 100%”.

Por otro lado, Atayde le sugirió a Brugada que en el Presupuesto de Egresos del 2027 se incluya un fondo para reencarpetar toda la red vial primaria y secundaria de la Ciudad de México.