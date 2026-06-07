PAN pedirá un informe detallado al gobierno de la CDMX por la pintura: Liz Salgado

- La explicación no puede limitarse a una nota aclaratoria cuando existen recursos públicos, contratos y decisiones técnicas involucradas.

Después de que la Secretaría de Obras y Servicios reconociera que se corregirá la pintura aplicada en infraestructura vial por no ajustarse a la normatividad vigente, la Diputada panista Liz Salgado, anunció que el próximo miércoles presentará un Punto de Acuerdo para solicitar información detallada sobre dichas intervenciones y los recursos públicos destinados a ellas.

La legisladora explicó que el objetivo del documento es que el Gobierno de la Ciudad informe de manera clara y completa sobre la planeación, contratación, ejecución, supervisión y corrección de los trabajos realizados en puentes vehiculares, puentes peatonales, bajo puentes, cruceros y otros espacios públicos que recientemente fueron intervenidos con pintura e imagen urbana.

Este tema no puede quedar reducido a una tarjeta informativa o a un error atribuido a una empresa contratista. Hay recursos públicos involucrados, decisiones técnicas que deben explicarse y responsabilidades institucionales que deben aclararse”, señaló.

Liz Salgado indicó que resulta indispensable conocer cuánto dinero se destinó a estas intervenciones, cuáles fueron los contratos utilizados, qué empresas participaron, qué dependencias autorizaron los trabajos y cuánto costará realizar las correcciones que ya fueron anunciadas por la propia autoridad y que ya se están realizando.

La Diputada panista señaló que la discusión de fondo no es el color de la pintura ni las imágenes incorporadas en algunos espacios públicos, sino las prioridades de gasto y la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos.

El problema no es pintar ajolotes en algunos bajo puentes; el problema es que muchos de esos espacios siguen presentando inundaciones cuando llueve. El problema no es pintar puentes de morado; el problema es que varios requieren mantenimiento e intervención estructural. El problema no es pintar calles; el problema es que los baches siguen formando parte de la vida cotidiana de millones de capitalinos”, afirmó.

Agregó que desde Acción Nacional se ha señalado reiteradamente la necesidad de priorizar recursos en infraestructura, mantenimiento urbano, movilidad, seguridad vial y servicios públicos antes que en intervenciones meramente estéticas.

Asimismo, destacó que la propia autoridad reconoció que algunas aplicaciones de pintura no cumplían con los criterios técnicos correspondientes y tuvieron que ser corregidas, lo que hace todavía más necesario transparentar el proceso completo, desde la planeación inicial hasta las acciones correctivas actualmente en curso.

El Gobierno de la Ciudad tiene la obligación de presentar información completa y verificable. Cuando se utilizan recursos públicos, la transparencia no es opcional; es una obligación”, sostuvo.

Finalmente, Liz Salgado adelantó que la proposición también plantea que la Secretaría de la Contraloría General revise las actuaciones relacionadas con estas intervenciones, a fin de garantizar que los recursos públicos se hayan ejercido conforme a los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.