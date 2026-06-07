Robots sorprenden a comerciantes y clientes en Central de Abasto de la CDMX | VIDEO

Los pasillos de la Central de Abasto de la Ciudad de México, se convirtieron en escenario de una inusual escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales, pues gracias a la difusión de diversos vídeos, se dieron cuenta de la presencia de un robot humanoide que en compañía de su perro robot, recorrieron las instalaciones del considerado mercado mayorista más grande de América Latina.

En los diversos materiales, se muestra al robot desplazándose entre comerciantes, clientes y cargadores, quienes no dudaron en sacar sus teléfonos celulares para documentar el momento.

La máquina llamó especialmente la atención por portar un sombrero de charro y un delantal, elementos que le dieron un distintivo mexicano y que lo hicieron pasar como uno más dentro de este gigantesco centro de comercio.

Las imágenes muestran al androide caminando con normalidad por los pasillos de la Central de Abasto mientras era seguido por un robot cuadrúpedo similar a un perro mecánico. Aunque no se ha informado oficialmente quién organizó la demostración ni el propósito específico de la presencia de los robots en el lugar, el acontecimiento generó gran expectativa entre locatarios y visitantes.

En redes sociales, los usuarios reaccionaron con humor e ingenio con comentarios como:

“Hasta los robots ya vienen a hacer el mandado”.

“Hasta los robots ya vienen a hacer el mandado”. “México es el verdadero Cyberpunk”.

“Ya están muy modernos los diableros”.

Más allá de las bromas, la aparición del robot reavivó la conversación sobre el avance de la tecnología y la inteligencia artificial en actividades cotidianas y comerciales. Especialistas han señalado que este tipo de tecnologías tienen cada vez más presencia en sectores de logística, atención al cliente y automatización de procesos, ámbitos que podrían transformar diversas actividades económicas en los próximos años.