Clara Brugada inaugura el Jardín Flotante Tlallipan sobre Calzada de Tlalpan

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró este domingo el Jardín Flotante Tlallipan, un nuevo espacio público ubicado sobre Calzada de Tlalpan y construido sobre la infraestructura de la Línea 2 del Metro, a la altura de la estación San Antonio Abad.

Durante un recorrido por el nuevo corredor urbano, la mandataria capitalina destacó que el proyecto busca recuperar espacios públicos, incrementar las áreas verdes y ofrecer a los habitantes y visitantes una alternativa de convivencia, recreación y movilidad peatonal en una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

¿Qué se puede encontrar en el Jardín Flotante Tlallipan?

El Jardín Flotante Tlallipan forma parte de las obras impulsadas por el gobierno capitalino en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y está integrado por jardines con flores y cactus, esculturas monumentales inspiradas en especies representativas de México como ajolotes, colibríes, perros y nopales, además de fuentes ornamentales construidas con cubos transparentes sellados para optimizar el uso del agua.

A lo largo del recorrido también se instalaron módulos de hidratación y venta de frutas, con el objetivo de brindar servicios a los usuarios que transiten por la zona.

Brugada estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, entre ellos el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton; la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto; la secretaria de Cultura, Ana Francis López Baygen; y el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava.

La inauguración del Jardín Flotante se da en el contexto de la conclusión de diversas obras estratégicas en la capital, entre ellas la rehabilitación integral de la Línea 2 del Metro y el desarrollo del Parque Elevado de Tlalpan, proyectos que el gobierno local comprometió concluir antes del inicio del Mundial 2026.

De acuerdo con información difundida por el gobierno capitalino, el corredor busca convertirse en un referente de infraestructura verde y movilidad sustentable, al privilegiar al peatón y generar nuevos espacios de encuentro para la ciudadanía. La administración de Brugada ha señalado que, aunque estas obras fueron aceleradas por la realización del Mundial, su objetivo principal es dejar beneficios permanentes para los habitantes de la capital.