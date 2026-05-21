Astronauta de la NASA ofrece conferencia en el IPN

El astronauta de la NASA, Barry Wilmore, ofreció una conferencia ante estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde habló sobre vuelos supersónicos, caminatas espaciales, misiones lunares y su experiencia en la Estación Espacial Internacional, pero también compartió reflexiones personales sobre la fe, la verdad y la disciplina.

Durante la charla, realizada en el marco del 90 aniversario del IPN, el expiloto naval explicó algunos de los principios físicos detrás de la aviación y la exploración espacial.

Barry Wilmore habló sobre vuelos supersónicos, caminatas espaciales y misiones lunares Foto: Especial

Mostró videos de aterrizajes en portaaviones, habló de las ondas de choque generadas por aeronaves supersónicas y describió cómo funcionan los trajes utilizados en caminatas espaciales.

Wilmore relató que pasó de operar aviones F-18 en portaaviones de la Marina estadounidense a participar en misiones espaciales.

También mostró imágenes del telescopio Hubble, explicó fenómenos como los agujeros negros y las auroras boreales, y habló sobre las misiones Artemis y la observación del lado oculto de la Luna.

En uno de los momentos más comentados de la conferencia, el astronauta afirmó que “la Tierra no es plana” al hablar sobre la importancia de la verdad en la ciencia y en la física.

“La verdad importa”, dijo ante estudiantes y docentes.

El astronauta también mostró imágenes del telescopio Hubble Foto: Especial

Más adelante, Wilmore combinó explicaciones científicas con referencias religiosas y citó distintos pasajes bíblicos mientras hablaba sobre el universo, el origen de la vida y su experiencia observando la Tierra desde el espacio.

También describió cómo se observa México desde órbita.

“Ciudad de México se ve bien grande (…) y está bien bonita de noche”, comentó.

Hacia el final de la conferencia, el astronauta habló sobre la importancia de “perseguir la excelencia” y animó a los jóvenes a desarrollar aquello que les apasiona.

Busquen lo que les apasiona, disfruten esa pasión e investiguen todos los aspectos de esa pasión que tienen”, dijo durante la sesión de preguntas y respuestas.

Wilmore permaneció varios meses en la Estación Espacial Internacional y acumula más de 460 días en el espacio.

El astronauta describió cómo se observa México desde órbita Foto: Especial

JCS