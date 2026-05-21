Brugada pedirá a FGR investigar homicidio de Ximena y Pepe

A un año del multihomicidio de sus colaboradores, Ximena Guzmán y José Muñoz, la jefa de Gobierno Clara Brugada anunció que solicitará la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), para participar en las investigaciones, que lleven a esclarecer el móvil del ataque a balazos, ocurrido el 20 de mayo del 2025 en la colonia Moderna, de la alcaldía Benito Juárez.

Insistió en que instancias del gobierno federal, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) están atendiendo algunos temas, mantienen la colaboración con corporaciones judiciales locales.

Desde el primer momento tuvimos este apoyo, hay un equipo de trabajo entre el gobierno federal entre la Secretaría de Seguridad de la ciudad y la Fiscalía General de Justicia capitalina”.

Posible participación del crimen organizado

Brugada enfatizó que se formalizará la petición para que la FGR pueda intervenir y se avance en las investigaciones.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Cuestionada respecto a por qué se toma esta decisión, dijo que lo que se busca es que la dependencia federal atienda “temas que le competen”, en referencia a la participación en el doble asesinato, de presuntos integrantes de una célula del crimen organizado.

Hoy lo que estamos pidiendo es que se sume la Fiscalía General de la República para esclarecer el caso”, remarcó.

A un año del suceso, ocurrido en la calle Napoleón y Calzada de Tlalpan, en las inmediaciones de la estación Xola del Metro, suman 18 personas detenidas, entre las que se encuentra “El Dylan”, señalado como líder de una célula de sicarios que habría operado el ataque.

Como publicó Excélsior, el sospechoso fue detenido en noviembre pasado en Xochimilco, tras meses de seguimiento.

Epecial

Grupos sospechosos

Un comandante consultado sobre el caso, señaló que las investigaciones apuntan a que la célula de “El Dylan” mantenía cercanía no sólo con Los Malcriados 3AD, sino también con el Cártel Nuevo Imperio.

En la conferencia de prensa de la semana pasada, autoridades capitalinas reconocieron que aún no está definido para quién operaron los sicarios la ejecución de Guzmán y Muñoz.

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