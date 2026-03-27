Asesinan a niño y a hombre a balazos en la Morelos

Un hombre y un menor de edad fueron asesinados a balazos en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

El hecho ocurrió este viernes en la calle José Joaquín Herrera, en la colonia Morelos, Ciudad de México.

Reportes policíacos señalan que un par de individuos abrieron fuego en contra de las víctimas; después huyeron.

Paramédicos determinaron que el hombre de 42 años y el menor, un niño de aproximadamente 3 años, no presentaban signos vitales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, ya se da seguimiento a los probables responsables que, de acuerdo con los primeros reportes y el análisis de las cámaras de videovigilancia, viajan a bordo de una motocicleta.

"De los hechos también se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes y las investigaciones del caso", indicó la institución en una tarjeta informativa.

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