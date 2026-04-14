Procesan a sujeto ligado a robo de vivienda en Lomas de Chapultepec

Por el delito de robo calificado en pandilla, un juez de control vinculó a proceso a Daniel Jair "N", integrante de la banda de "El Fresa", quien murió de un disparo de arma de fuego el 4 de abril pasado cuando ingresaron a hurtar en una casa en Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En audiencia, el juzgador le impuso la prisión preventiva justificada y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En el mismo acto judicial, el impartidor de justicia dictó auto de no vinculación a proceso por otra imputación que le hizo el Ministerio Público al detenido.

A penas el 8 de abril pasado, otro juez le impuso la prisión preventiva por el homicidio de su cómplice, Miguel Ángel Pérez alias "El Fresa", quien falleció durante un enfrentamiento que sostuvieron con elementos policíacos el día de los hechos.

Consta en el expediente que, esta banda no sólo operaba en la Ciudad de México, pues sus actividades delictivas se extendían al Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

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