Benito “N” recibe sentencia de 26 años de cárcel por robar vivienda de abuelitos

Por el asalto a la vivienda de dos adultos mayores, en la alcaldía Álvaro Obregón, un sujeto fue condenado a 26 años de cárcel, ya que se demostró su responsabilidad en el robo de 100 mil pesos en efectivo, joyas y otros objetos de valor.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que el detenido fue identificado como Benito “N”, quien fue acusado del delito de robo agravado, hecho que se cometió el 7 de marzo del año pasado, contra dos personas de 72 y 75 años.

De acuerdo con los hechos acreditados durante el juicio, el sentenciado ingresó al domicilio, donde agredió físicamente a las víctimas y, posteriormente, condujo a una de ellas hasta una recámara donde se encontraba una caja fuerte, de la que fueron sustraídos 100 mil pesos, joyas y relojes”, detalló la fiscalía capitalina.

Luego de tener conocimiento de los hechos, el Ministerio Público recabó entrevistas, informes policiales y dictámenes periciales de criminalística, medicina y fotografía, fue así como se pudo establecer que las cerraduras de la vivienda fueron forzadas.

También hubo daños en la malla ciclónica que protegía al inmueble, se acreditaron las lesiones de una de las víctimas y las condiciones en las que quedó la vivienda tras el robo.

Por lo que se libró una orden de aprehensión en contra de Benito “N”, quien fue detenido el 13 de agosto de 2025, también se consiguió su vinculación a proceso por robo agravado el 19 de agosto del mismo año.

El agente del Ministerio Público presentó las pruebas de la acusación, con las que el Tribunal de Enjuiciamiento determinó la responsabilidad penal de Benito “N”, el 14 de octubre de 2026 le impuso una pena de 26 años de prisión, así como una multa de 103 mil 140 pesos. También ordenó la restitución de los 100 mil pesos sustraídos como parte de la reparación del daño y negó beneficios y sustitutivos penales”.

En cuanto a las joyas y relojes robados, el tribunal dejó a salvo los derechos de las víctimas para que acrediten su valor durante la etapa de ejecución de la sentencia.